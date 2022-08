Senador Velásquez se suma a pedido de Estado de Excepción para la región de Antofagasta

Tras reuniones con la comunidad, y principalmente dado los últimos acontecimientos delictuales que azotan a la región, el parlamentario ofició a los ministerios de Interior y Segpres para que puedan decretarlo cuanto antes

El senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, solicitó al Ministerio del Interior, Segpres y Subsecretaría del Interior, decretar estado de excepción en la región de Antofagasta que representa.

Al respecto, el parlamentario señaló que si bien “hace algunas semanas para nosotros el estado de excepción constitucional era una herramienta que no descartábamos pero que no nos parecía necesaria aún, hoy a raíz de los últimos hechos acontecidos y de cómo han aumentado considerablemente las cifras delictivas, las reuniones que hemos tenido con la población, dirigentes, vecinos, el hecho de vivir en la región permanentemente nos parece necesario que el gobierno pueda decretar el estado de excepción para ocuparlo como una herramienta constitucional y que las fuerzas armadas puedan desplazarse por aquellos sectores que indique este decreto, ocupando por qué no además del resguardo de las fronteras, de las carreteras, de ciertas vías y avenidas de diversas ciudades de la región, aquellos lugares que están inminente riesgo”.

“Este fin de semana se ha visto empañado con una serie de actos delictivos graves que incluyen robos con violencia los cuales han aumentado este año un 93% y esta última semana un 190%; los asesinatos que han aumentado un 183% este último año; hechos ligados al crimen organizado y delincuencia común. Por esta razón, hemos solicitado formalmente al gobierno pueda decretar este estado de excepción para permitir que las policías pudieses desplegarse en otras áreas y poblaciones que hoy día se han visto sobrepasadas por estos hechos delictivos. Creemos que es necesario, si bien entendiendo que esta no es la solución definitiva del problema, pero bien podría traer mayor tranquilidad a la población de Antofagasta que hoy día lo necesita”, concluyó.