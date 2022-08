CORES de Antofagasta participaron en seminario sobre descentralización en San Pedro de Atacama

Durante los días 18 y 19 de agosto, consejeros regionales de todo el país participaron en un seminario organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) en el centro de eventos Coyo Antai de la comuna de San Pedro de Atacama, con el fin de abordar temáticas relacionadas con el proceso descentralización que vive el país y, particularmente, para analizar la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales.

DESCENTRALIZACIÓN

En el transcurso del seminario, en el que participó una delegación de ocho CORES de la región de Antofagasta, los máximos representantes de ANCORE presentaron sus propuestas para una mejor descentralización y dieron a conocer las principales problemáticas que se presentan en cada uno de sus territorios, al no tener las competencias necesarias que les permitan avanzar en generar soluciones oportunas para potenciar el desarrollo de las regiones.

La delegación regional estuvo compuesta por las consejeras Alejandra Oliden, Estefanía Tapia, Paula Celis, Carolina Moscoso, Sandra Berna y Mónica Muñoz, y por los consejeros Patricio Tapia y Gustavo Carrasco.

De esta manera, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Miguel Crispi Serrano, indicó que “nuestro compromiso como Gobierno es terminar con menos poder que con el que asumimos y eso es entregar mayores facultades y herramientas a los gobiernos regionales. Nuestra visión es que no se puede fortalecer los gobiernos regionales entregándoles facultades si no hay más recursos, si no termina siendo una mochila. No se le puede entregar más facultades a los gobiernos regionales sin preguntarles si las necesitan o las quieren“, afirmó.

Además, enfatizó que, “no le queremos imponer nada a ninguna región, por tanto, la conversación que viene ahora, y eso es lo que le propusimos a los gobiernos regionales y es la propuesta que les quiero hacer a ustedes, es construir el espacio mediante el cual cada gobierno regional define su ritmo“.

Por su parte el gobernador, Ricardo Díaz Cortés, destacó que “es muy bueno que las autoridades de nivel central estén en los territorios, que tengan la oportunidad de conversar con los que habitamos el territorio y visualizar los problemas de primera mano, ver cómo se están ejecutando los proyectos que se aprueban desde el central, pero por sobre todo, tener la disposición a escuchar. Eso es lo que desde las regiones nosotros siempre necesitamos, necesitamos que se lo escuchen, que se planteen proposiciones“.

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, Marcelo Carrasco Carraso, expuso que “cada región tiene una realidad distinta y en función de eso nosotros aspiramos a que cada zona, en un proceso gradual, vayan adquiriendo mayores competencias para tomar mejores decisiones desde la región y no desde el nivel central“.

Finalmente, la consejera por la provincia de El Loa, Alejandra Oliden Vega, expresó su gratitud al recibir a más de 100 consejeros de todo Chile en la comuna de San Pedro de Atacama y la gran colaboración por parte del Subsecretario. “En esta jornada de trabajo. Hemos podido y hemos podido desarrollar algunos temas que son de incumbencia de los consejeros y que nos sirven para trabajar, hacer ejercer de mejor manera nuestra labor” concluyó.