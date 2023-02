Cierre del periodo estival: 63 mil vehículos se esperan que transiten por la región de Antofagasta en los últimos días de vacaciones

Después de casi tres meses de descanso para las familias, en el país se viven los últimos días del periodo estival en razón del próximo comienzo del inicio del año escolar, motivo que moviliza a los veraneantes de febrero a aprovechar la cuenta regresiva del término de las vacaciones y a su vez, retornar a sus ciudades de origen.

Contexto que llama a la Seremi de Obras Públicas a activar sus planes de contingencia vial, más aún en el último fin de semana de vacaciones, esto, a través de las rutas concesionadas y las que tienen tuición de Vialidad. Sumado a eso, desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones hacen un llamado claro a mantener las medidas de seguridad en ruta para no tener que lamentar accidentes con resultados que podrían llegar a ser fatales.

El seremi de MOP, Oscar Orellana indicó que, “queremos que las familias tengan un cierre de vacaciones seguro, en términos de movilidad interregional e intercomunal, por ello tenemos un trabajo coordinado con Autopistas Antofagasta, Rutas del Loa y Vialidad. Se estima que en este último fin de semana de vacaciones se movilicen más de 63 mil vehículos por la región. No queremos que los conductores se confíen, queremos que mantengan todas las medidas de seguridad”.

Mientras que la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Romina Vera, manifestó que, “el llamado es a la conducción responsable, a planificar nuestro viaje, los tiempos de desplazamiento. Utilizar siempre el cinturón de seguridad y mantenerse atento a las condiciones del tránsito durante los trayectos al retorno de la ciudad”.

Plan de contingencia

Este plan de contingencia está focalizado en realizar patrullajes preventivos en las rutas concesionadas y así mismo, prestar apoyo a los usuarios que circulen por el área de concesión, además de mantener una comunicación fluida entre usuarios y sociedad concesionaria a través de diferentes medios.

Autopistas Antofagasta tendrá distintos tipos de móviles en sus diferentes puntos: vehículo de rescate (peaje de aeropuerto y peaje Ruta 5); ambulancia (peaje de Mejillones), y móvil de asistencia vial (Ruta 1 y 5).

El llamado es a prestar atención a la señalización de Ruta 5, sector B, donde existe una intervención de medidas de mitigación. En calzada oriente, desde el km 1405.600 al km 1407.300, donde se canaliza el tránsito vehicular de la pista 1 y 3 a la pista 3. En calzada poniente, desde el km 1407.600 al km 1405.500, se guía el tránsito vehicular de la pista 4 y 2 a la pista 2. Intervenciones permanentes durante el día y la noche y donde se señalizará la segregación con conos.

En el caso de Rutas del Loa, se solicita precaución en cinco tramos de la ruta, en los sectores de: Los Arrieros, Las Industrias, Dupont y acceso sur a Calama, donde se están realizando trabajos, por lo que estas zonas poseen barreras de hormigón, señalización vial de advertencia, control de velocidad y flechas luminosas.

Todos los equipos asociados al plan de contingencia mantienen un trabajo coordinado con Carabineros, Samu y bomberos, en el caso de emergencias.

“En el caso de Vialidad, los equipos de los contratos globales de los caminos asociados a nuestra dirección están atentos a las contingencias que puedan ocurrir, para mantener la conectividad de los caminos. Esperamos que ninguna emergencia ocurra, pero eso depende del compromiso de los conductores. Recuerden que no vale la pena aumentar la velocidad para llegar lo antes posible a nuestra ciudad de origen. Es más importante llegar sanos y salvos, y eso va de la mano con una conducción responsable”, informó el seremi Oscar Orellana.

Pese a que el periodo estival está en su fase de término, la seremi Vera adelantó recomendaciones que son aplicables en el inicio del año escolar, y el retorno al trabajo, “respetar la ley del tránsito, no estacionarse en lugares que no corresponde; evitar subirse y bajarse del vehículo en segunda fila, o en lugares que no son apropiados”.

Además, informó que los apoderados que van a utilizar el transporte escolar, hagan una revisión sobre si el vehículo se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar. Por parte de Transportes, se realizarán fiscalizaciones con carabineros donde entregarán un logo a los transportistas que han sido revisados por el ministerio y por carabineros, el cual va a acreditar que los vehículos cumplen con todas las condiciones de seguridad.