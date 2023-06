A 3 meses de conmemorarse 50 años del golpe de estado: Acusan lento avance del plan nacional de búsqueda y denuncia negligencia del SML

“¿Cómo vamos a conmemorar 50 años del golpe militar sin saber dónde están los familiares faltantes?”, con estas palabras reaccionaron desde la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta “Por la Memoria Histórica” (AFAEDA), luego de que expusieran a la opinión pública una serie de casos sin resolver, ocasión en la que además denunciaron negligencias del Servicio Médico Legal, junto al escaso avance del Plan Nacional de Búsqueda del gobierno.

En este sentido, desde AFAEDA recordaron los compromisos adquiridos, en febrero de este año, en Calama, por la directora del SML de Santiago, Marisol Prado y la ministra en visita, Paola Plaza, luego que les informaran sobre la aparición de 89 cajas con osamentas que permanecieron por cerca de 20 años en la facultad de medicina de la universidad de Chile.

“En aquella reunión, se nos informa que, hasta enero de este año, el 50% de ellas (cajas) ya habrían sido evaluadas e ingresadas a los archivos de sus dependencias, otras 5 muestras enviadas al laboratorio de medicina legal de Austria con el fin de lograr informe de ADN. Hubo un compromiso mayor de la señora Marisol Prado para entregarnos información de los avances en forma periódica, pero hasta el momento no hemos recibido información alguna”, explicó Fabiola Mutarello, integrante de AFAEDA e hija de Vitalio Mutarello, desaparecido el 12 de septiembre de 1973, en la oficina salitrera Pedro de Valdivia.

Ferrocarril

Pero este no fue el único caso que expusieron, otro aconteció en diciembre de 2018, en uno de los patios del Ferrocarril de Antofagasta. “Como agrupación, en 2019, nos hicimos parte de esta denuncia de dos osamentas encontradas en el ferrocarril y, hasta la fecha, no hemos tenido antecedentes, cuando vino la ministra de la corte, a Calama, en febrero de este año, se lo hicimos saber, porque al parecer tampoco tenía idea, nos costó un mundo para que trasladaran los restos al SML de Santiago, pero en este plan de búsqueda aún no han tomado consentimiento de estos restos”, sostuvo Doris Navarro, presidenta de AFAEDA.

Cerro Cónico

Desde AFAEDA manifestaron también preocupación por lo ocurrido, en 1991, cuando se encontró un cadáver, al interior del sector oriente de María Elena y fue trasladado por la jueza Carmen Luz Cortés- Monroy de la Fuente a Antofagasta. “Ese cadáver según el expediente del médico legista, indica que es una persona contemporánea, que tiene alrededor de 30, 40 años, mi padre tenía 28 años, las características que se detallan en ese informe son muy parecidas a la de mi padre, en cuanto a la altura, forma de cara, nariz, ese cadáver al llegar al SML Antofagasta, en 1991, se desaparece en el servicio, así también las muestras del médico legista”, afirmó Fabiola Mutarello.

Detenidos desaparecidos

Según registros de AFAEDA, a la fecha, aún hay más de 1.100 personas detenidas desaparecidas, de las cuales 9 están ligados a la asociación, entre ellas, Elisa Escobar Cepeda, 42 años, obrera, detenida desaparecida el 6 de mayo de 1976, Barbara Tamblay Uribe, 20 años, secretaria, detenida desaparecida el 10 de julio de 1974, Vitalio Mutarello Soza, 28 años obrero, dirigente sindical, detenido desaparecido el 12 de septiembre de 1973, José Guggiana Espoz, 40 años, profesor, detenido desaparecido el 7 de mayo de 1976, Ariel Santibañez Estay, 26 años, profesor, detenido desaparecido el 13 de noviembre de 1974, René Vallejos Parra, 24 años, fotógrafo, detenido desaparecido el 4 de octubre de 1973, Manuel Muñoz Cornejo, 33 años, empleado, detenido desaparecido el 11 de septiembre de 1973, Jorge Elías Andrónico Antiquera, 25 años, detenido desaparecido el 3 de octubre de 1974 y Juan Carlos Andrónico Antequera, 23 años, detenido desaparecido el 4 de noviembre de 1974.