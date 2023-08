Histórica cifra: Decomisan casi una tonelada de drogas en trabajo policial de regiones de Tarapacá y Antofagasta

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Antofagasta, en coordinación con la Fiscalía SACFI, lograron la incautación de más de 907 kilos de distintas drogas, en dos operativos diferentes, llevados a cabo luego de una importante investigación que terminó en la incautación de estas sustancias en la comuna de Alto Hospicio.

En la primera de estas investigaciones de detuvo a un hombre y una mujer, ambos chilenos, mayores de edad, sin antecedentes ni encargos judiciales pendientes en su contra, quienes eran los responsables de la seguridad del recinto donde se acumulaba la droga. Los detenidos fueron imputados por Infracción al Artículo 3 Ley 20.000.

En este operativo se incautaron 678 kilos 300 gramos de cannabis procesada, además de 19 kilos 880 gramos de clorhidrato de cocaína, dos kilos 30 gramos de cocaína base y 5 kilos 110 gramos de resina de cannabis, con un peso total de 705 kilos 320 gramos de droga, equivalentes a más de 731 mil 290 dosis.

Para estos procedimientos se desarrollaron distintas técnicas especiales contempladas en la Ley 20.000 de Drogas, incluyendo agentes encubiertos y entregas vigiladas entre otros, lo que permitió además llegar a un segundo procedimiento en el que se logró la incautación de 376 paquetes contenedores de cannabis procesada con un peso total 202 kilos 10 gramos.

En este segundo procedimiento se detuvo un hombre, extranjero con permanencia definitiva, mayor de edad, sin anteceder ni encargos pendientes en su contra, quien fue imputado también por Infracción al Artículo 3 de la Ley 20.000 de drogas. En total, en ambos procedimientos se pudo sacar de circulación 933 mil 300 dosis de droga, que habrían ido a parar tanto a la ciudad de Antofagasta como a la Región Metropolitana, lugares que tenían como destino esta droga.

La Delegada Presidencial Regional Karen Behrens Navarrete destacó: “Estos dos procedimientos tienen la importancia de desbaratar al crimen organizado, eso es lo importante. Son más de tres mil millones de pesos y más de un millón de dosis incautadas. Este trabajo no solo puede ser posible por la colaboración estrecha, según lo que establece la ley, entre el Ministerio Público y la PDI, sino que también la interacción entre regiones. El delito no conoce fronteras. Si bien es un trabajo que está todavía en desarrollo y que puede dejar más resultados, esto va en el sentido correcto, por eso trabajamos, fuertemente con el Comité contra el Crimen Organizado. Además, hay varias diligencias que se realizan no solamente con las policías y el Ministerio Público, sino que también con otras reparticiones del Estado, como Aduanas e Impuestos Internos, para poder llegar a estos procedimientos que son muy potentes, pues acá se encontró una casa donde se acopiaba droga, pues siempre la delincuencia trata de modificar sus procedimientos, por eso la colaboración entre las instituciones fundamental”.

El jefe de la Región Policial Antofagasta, Hernán Solís Catalán, “esta es una de las mayores incautaciones que ha realizado la Policía de Investigaciones en el último tiempo y obedece a un trabajo en conjunto por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Antofagasta, en conjunto con el Ministerio Público, donde la aplicación de las normativas propias de la Ley 20.000 (de Drogas) se logró establecer una estructura criminal y lograr ubicar en la Región de Tarapacá este importante decomiso”.

El jefe de la región agregó “Tenemos que destacar que tenemos dos procedimientos en conjunto donde ambos suman alrededor de 900 kilos de droga, con un avalúo, que el fiscal lo dijo, de alrededor 3 mil millones de pesos, tenemos tres detenidos los cuales próximamente van a pasar a Control de detención y van a ser formalizados por Infracción a la Ley 20.000”.

El fiscal jefe de Sacfi Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el trabajo coordinado realizado por el Ministerio Público y Brianco de la PDI, el cual permitió evitar que dos importantes cargamentos de droga que estaban destinados a la Región de Antofagasta y la zona central del país, lleguen a sus destinos finales.

En cuanto a los detenidos, fuero formalizados durante la tarde de este miércoles 16 de agosto se decretó la prisión preventiva de los tres detenidos, quedando en prisión preventiva por ser considerados un peligro para la sociedad, mientras que el Juzgado de Garantía de Antofagasta otorgó un plazo de 150 días para completar ambas investigaciones.

En tanto, el Ministerio Público sigue realizando pesquisas en torno a ambos procedimientos, a objeto de detectar otros posibles involucrados en uno de los decomisos de drogas más importantes del último tiempo en la región.

Castro Bekios destacó finalmente que este tipo de decomisos, por su cuantía, constituyen una importante contribución a la seguridad ciudadana y una demostración de la relevancia que adquiere para todo el país, la lucha contra el narcotráfico en la zona norte.

Por su parte el jefe de la Prefectura Antinarcóticos Norte, Prefecto Marcelo Atala Muñoz, subrayó algunos detalles del procedimiento: “Lo interesante acá es que (la droga) era distribuida a la Región de Antofagasta, dentro de la Región de Tarapacá y también tenía como destino la Región Metropolitana, entonces esto hace ver que nosotros estamos desarrollando un trabajo interregiones y que nos posibilita nuestro accionar de manera integral, conocer su modus operandi y establecer quienes están detrás de estas estructuras criminales“.

Respecto a la labores realizada en la Macrozona Norte, el Prefecto Atala indicó: “Nosotros estamos trabajando fuertemente en la investigación de estas estructuras que quieren permear los sistemas de control, fortaleciendo nuestros procesos investigativos, hemos logrados establecer y desestructurar importantes organizaciones criminales y lo seguiremos haciendo. En este caso también, han sido dos estructuras criminales, esta es una fase que está todavía en desarrollo, hay muchas más aristas que tienen que ver con estos dos casos y es por ello, que estamos trabajando mancomunadamente con todas las unidades, inclusive centrales, donde analizamos toda la información de inteligencia, Antinarcóticos y Crimen Organizado”.