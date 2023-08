Senador Velásquez critica duramente a reemplazados en cambio de gabinete: “Tuvieron un desempeño deficiente en relación a las regiones”

El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), reaccionó al cambio de gabinete realizado este miércoles por el presidente Gabriel Boric, apuntando a un desempeño deficiente de los ministerios en relación con el norte.

“Más allá de las consideraciones políticas que acompañan cada cambio de gabinete, no hay duda de que la evaluación de varios de los ministros que fueron reemplazados hoy es muy baja. Su desempeño no estuvo a la altura de nuestras expectativas en el país, especialmente en las regiones”, sostuvo Velásquez.

“El Ministerio de Bienes Nacionales, por ejemplo, aún no ha regularizado ni gestionado adecuadamente los terrenos en regiones como Antofagasta y muchas otras zonas del norte. En otras palabras, este Chile real del que habló el presidente no se evidencia en las regiones. Por eso me parece que estos ministros fallaron en su gestión; sólo uno renunció”, continuó explicando.

Agregó que “en el Ministerio de Cultura, no teníamos claridad sobre el valor que el ministerio asigna al patrimonio ubicado en diferentes territorios y regiones. ¿Y qué se puede decir del Ministerio de Educación? Nunca entendieron nuestras prioridades como el acceso a centros de formación técnica en ciudades como Tocopilla en el norte o una universidad estatal para Calama, por ejemplo”, indicó.

“En cuanto al Ministerio de Minería, necesitamos claridad sobre la política minera del presidente Boric con respecto a la relación con la industria minera pública y privada con las comunas cercanas a las faenas. Estas políticas deberían proporcionar incentivos para el desarrollo de las comunidades cercanas a las operaciones mineras”, señaló Velásquez.

“En general, creemos que la evaluación de estos ministerios fue bastante deficiente, y esperamos que los nuevos ministros implementen políticas mucho más claras que reflejen verdaderamente este Chile real”, concluyó el legislador calameño.