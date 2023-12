Plebiscito Constitucional: 8 personas detenidas en la región de Antofagasta

La Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, Karen Behrens Navarrete, ha estado desde temprana hora de la mañana monitoreando la situación en el contexto del el plebiscito constitucional de salida que se lleva a cabo este 17 de diciembre en todo el país, en coordinación con el General de Brigada Aérea Humberto Fernández Pittari, quien está a cargo de las fuerzas militares que tienen el control de los locales de votación, el Jefe de Zona de Carabineros General Cristian Montre Soto, y las Seremis de Gobierno, Transportes y Telecomunicaciones, Obras Públicas, Trabajo y Previsión Social y Minería, con el fin de verificar en terreno que el proceso se desarrolle con normalidad, tranquilidad, seguridad y atender rápidamente cualquier dificultad que pudiese interferir en este proceso.

Es así que a las 10:00 horas, las autoridades informaban que las 1.254 mesas de la región estaban constituidas. Por ello, la Delegada Karen Behrens informó que la constitución de mesas fue lenta, pero “gracias a los delegados y delegadas de los locales se pudo paliar esta situación. Ya a las 10 de la mañana teníamos el 100% de las mesas constituidas en toda la región, agregando a eso los centros penitenciarios de Antofagasta, Calama y Tocopilla”.

La Delegada agregó que “hemos hecho hincapié que por una reforma legal, Carabineros ya no es el ministro de fe para el tema de las excusas, por lo cual ante la no concurrencia a votar por estar a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación, se pueden ocupar distintos medios de prueba. Hemos hecho un trabajo con las mineras para que ellos puedan certificar a las personas en turno, sin embargo, se entiende que algunas personas prefieran venir personalmente por considerarlo más confiable. En ese sentido, hacemos un llamado también a las personas que elijan este medio de justificación de presentar su excusa, que lo hagan también a través de la comisaría virtual (comisariavirtual.cl), para que la validación sea mucho más fácil”.

La Delegada Presidencial Regional acotó que “cualquier medio que compruebe fehacientemente que la persona está a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación, algún comprobante, como los boletos de avión o bus, entre otros, también pueden servir para estos casos. Recordar que no deben recurrir a las comisarías para presentar excusas, por ejemplo, por enfermedad, porque para eso no se entrega un certificado de excusa o constancia. La persona debe tener un certificado médico, una licencia, guardar ese documento y cuando el juez o jueza del Juzgado de Policía Local lo llame, presentar aquellas pruebas”.

DETENIDOS

Durante la jornada se reportó a ocho personas detenidas, seis de ellas por no aceptar ser vocales de mesa, una por abandonar el local de votación siendo vocal de mesa, y una por suplantación de identidad, mientras que al mediodía, 11.840 personas se habían excusado en la región por no votar al encontrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral (7.509 en Antofagasta y 4.331 en Calama).

En este sentido, el General de Brigada Aérea Humberto Fernández informó que “por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, empezamos a trabajar muy temprano. A las 7 de la mañana se abrieron los locales, tenemos 88 locales bajo nuestro control y 1.254 mesas, así que quiero invitar también a que las personas acudan a los locales y se desarrolle un proceso tranquilo”.

Por su parte, el General de Carabineros Cristian Montre enfatizó que “hemos reforzado los lugares de la unidad operativa para poder atender de manera oportuna y darle celeridad al proceso de la excusa de no poder sufragar, así que tenemos reforzado en la 3ª Comisaría, que es una de las 10 unidades operativas que recibe la mayor cantidad de excusas, y el sector de Chuquisaca, con cerca de 20 funcionarios atendiendo a las personas para poder lograr mayor celeridad. Hemos logrado diferenciar incluso las filas con aquellos que han cumplido con el trámite que les corresponde en la comisaría virtual y que tienen el código alfanumérico para ser validado por Carabineros, de aquellos que no han generado ningún trámite, muchas veces por desinformación, por no tener ni siquiera un correo electrónico y acá tratamos de darle celeridad, pues ya tenemos cerca de 12 mil personas que se han excusado en la región de Antofagasta”.

En tanto, la seremi de Gobierno (S) Paulina Larrondo comentó que “desde el Gobierno hemos hecho una planificación anticipada. La evaluación que hicimos a esta altura del proceso es bastante positiva, hemos implementado desde todos los sectores diversas estrategias para poder facilitar el ejercicio del voto. Hemos hecho un proceso previo respecto al voto informado, que esperamos que las personas el día de hoy puedan votar conociendo el contenido del texto constitucional”.

TRABAJADORES EN FAENAS MINERAS

La seremi de Minería, Macarena Barramuño, informó que al mediodía eran cerca de 8 mil trabajadores de empresas mineras y 9 mil colaboradores que habían llegado a las distintas ciudades de la región para ejercer su derecho a voto, en buses especialmente dispuestos por las mismas compañías. “En estas elecciones, se ha trabajado exhaustivamente en la coordinación con las empresas mineras mandantes, pero además con las empresas colaboradoras, lo cual nos ha permitido mantener un flujo constante de información. Asimismo, saber cuál es la realidad que está aconteciendo en este momento en los trayectos de los buses de los trabajadores y trabajadoras que están bajando a Calama, Antofagasta y Taltal a sus centros de votación” comentó la seremi de Minería.

La autoridad agregó que “con el tema de las excusas, se han encontrado mucho más expeditas en estos horarios en relación a las elecciones de mayo, así que eso también nos deja bastante satisfechos del trabajo y la coordinación que se ha realizado con las empresas mandantes, que han bajado toda la información importante a las empresas colaboradoras sobre la emisión de los certificados laborales que deben realizar a los trabajadores y trabajadoras que se encuentren de turno”.

Pedro Barrios, seremi de Obras Públicas, destacó que “como Ministerio de Obras Públicas, estamos desplegados desde ayer con un plan de contingencia especial para este fin de semana, monitoreando todo lo que dice relación con el suministro de agua potable tanto en las localidades rurales que tienen locales de votación como en la ciudad y además, del monitoreo de las autopistas y de las carreteras de la región. Al momento, nos encontramos con un flujo normal sin novedades en ninguno de estos ámbitos, por lo tanto, un desarrollo expedito en carreteras y suministro en todas las localidades donde hay locales de votación”.

TRANSPORTE URBANO Y RURAL

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones Enrique Viveros, informó que tanto el Gobierno como el Ministerio de Transportes dispusieron para esta jornada, servicios de transporte para garantizar a los usuarios que puedan llegar a sus lugares de votación, los que estarán funcionando hasta las 22:00 horas.

“A las 10:30 de la mañana había 410 buses operando en la comuna de Tocopilla, Antofagasta y Calama. Esto está siendo controlado por GPS de manera de verificar que efectivamente los servicios se están cumpliendo y adicionalmente se contrataron 30 servicios de transportes en zonas rurales y aisladas, los cuales también se están cumpliendo. En el caso de la localidad de Paposo se tuvo que contratar un tercer servicio dado la mayor cantidad de votantes que se tenía que trasladar hasta el centro de Taltal”, informó el seremi Enrique Viveros.