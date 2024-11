Con gran asistencia Agrupación Chango Caleta Abtao realizó talleres de proyecto “Rescate y difusión de la pintura rupestre y pictografía del Pueblo Chango de Antofagasta”

Con satisfacción del equipo organizador, asistentes, colaboradores y la Agrupación Changa de Caleta Abtao, han terminado los talleres del proyecto “Rescate y difusión de la pintura rupestre y pictografía del Pueblo Chango de Antofagasta”

Gabriel Becerra, quien imparte los talleres, señala el aporte del proyecto: “Este proyecto es un aporte fundamental, teniendo la base tan valiosa con los antiguos changos y nos da una un piso muy fuerte de a dónde empezar a proyectar la nueva visión del Chango en el territorio.”

Para los integrantes del Pueblo Chango, ha sido una gran experiencia, como lo señala una de las participantes: “Para mí ha sido una bonita experiencia, más que nada, me sirve como terapia ya que allá en la caleta, no se visualizan estas cosas y al salir a este encuentro es bonito. Me representa a mí como changa toda la cultura que nos están enseñando, ya sea la pintura, lo que sacan de las piedras, todo eso me parece una una excelente idea y una bonita experiencia.”

Por su parte, Patricio Álvarez del Museo Regional, donde se realizará la exposición, señala lo relevante del proceso: “Trabajar con materiales naturales que están en la roca, en nuestro medio ambiente y que a veces ignoramos, lo hace atractivo. Partir con esa materia prima, el proceso de molienda hasta el polvo, que después se mezcla y se logra una pasta para trabajar, es fantástico. Esto es un proceso que le permite a la comunidad empoderarse de las técnicas ancestrales que tenían los changos”

Finalmente, Claudia Casanova, presidenta de la Agrupación de Changos de Caleta Abtao, quienes adjudicaron el proyecto al GORE de Antofagasta, destaca la acogida que tuvieron:

“Estamos muy contentos del interés y de la participación. Las personas se van contentas, con el aprendizaje, la conversación, el paisaje de nuestra caleta y la comida rica que les preparamos y así pasan un día feliz. Ahora tenemos la exposición en el Museo, donde mostraremos algunas de las obras realizadas por nosotros y así daremos a conocer a todos quienes pasen por ese lugar y difundiremos nuestra cultura. Asi que estan todos invitados”.

La inauguración de la exposición será el miércoles 11 de diciembre, a las 11:00, en el Museo de Antofagasta, ubicado en Balmaceda 2786 y estará abierta al público hasta el viernes 20 de diciembre.

Esta iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta , con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de $23.464.735, F.N.D.R. 8% línea cultura, año 2024, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta.