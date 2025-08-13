Golpes, puñaladas y desacato: Tribunal condena a agresor por femicidio frustrado en San Pedro de Atacama

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama dictó veredicto condenatorio contra R.O.Q., declarado autor del delito frustrado de femicidio, dos delitos consumados de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y desacato, por una serie de agresiones cometidas durante 2023 en la comuna de San Pedro de Atacama.

Según lo acreditado por los magistrados, la seguidilla de ataques comenzó el 10 de enero de 2023, cuando el acusado agredió a la víctima tras una discusión, tomándola del cuello y golpeándola en la cabeza con un elemento contundente.

Dos días después, el 12 de enero, mientras ambos se encontraban en el domicilio que compartían, R.O.Q. volvió a atacarla sin provocación alguna, golpeándola en la cabeza con un teléfono celular y causándole lesiones leves. La víctima denunció el hecho a Carabineros y relató la agresión anterior. Tras su detención, el Juzgado de Garantía de Calama dictó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio.

Pese a la orden judicial, el 27 de marzo de 2023, el condenado se acercó nuevamente a la vivienda de la víctima y la siguió por la vía pública, en un acto de desacato a la medida vigente.

El episodio más grave ocurrió el 25 de abril de 2023, cuando la víctima llegó a su casa y encontró al acusado en el interior. Movido por los celos, inició un violento ataque físico: primero la golpeó en la cabeza con un parlante, provocando su caída, y luego continuó agrediéndola con otro objeto, además de golpes de pies y puños en la cabeza, rostro y tórax. Posteriormente, tomó un cuchillo y un tenedor con los que le provocó múltiples heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

La mujer logró salir del inmueble y fue auxiliada por transeúntes, quienes la trasladaron al Cesfam de San Pedro de Atacama. Debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyeron una herida cortante con pérdida de contenido, fractura orbitaria, traumatismo encéfalo craneano abierto y signos de hemorragia interna, fue derivada de urgencia al Hospital Carlos Cisternas de Calama.

La audiencia de comunicación de sentencia, que será redactada por el juez Rodrigo Cartes Fierro, quedó fijada para el viernes 22 de agosto a las 13:30 horas.