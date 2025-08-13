15.6 C
Antofagasta
Jueves 14 de Agosto del 2025 10:38
Antofagasta

VIDEOS | Alertan por delincuentes disfrazados de guardias que robaron millonaria suma en Antofagasta

El grupo interceptó a personal de una empresa de seguridad en calle Gaspar Acosta, llevándose el dinero destinado a un pago de término de conflicto.

Por El Diario de Antofagasta
En horas de este miércoles, el Diputado Sebastián Videla denunció un grave hecho delictual ocurrido ayer, cerca de las 13:00 horas, en calle Gaspar Acosta, Antofagasta.

Según indicó, un grupo de delincuentes, haciéndose pasar por guardias de seguridad, sustrajo una importante suma de dinero correspondiente al pago de término de conflicto de una empresa de seguridad.

El parlamentario expresó su profunda preocupación por la vulnerabilidad de las personas y empresas frente a bandas que operan con métodos cada vez más elaborados, instando a las autoridades policiales y judiciales a actuar con la máxima urgencia para dar con los responsables y garantizar que este tipo de delitos no quede impune.

Estamos frente a un modus operandi que pone en riesgo no solo los recursos de trabajadores y empresas, sino también la confianza en nuestros sistemas de seguridad. Exigimos que se actúe de inmediato para detener a los culpables y prevenir nuevos casos”, señaló.

Además, reiteró su compromiso para impulsar acciones legislativas y fiscalizadoras en sectores donde circulen pagos y recursos sensibles.

Videos de los hechos

