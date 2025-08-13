Prisión preventiva para chilenos sorprendidos con 2.500 millones en cigarros de contrabando en la Región de Antofagasta

Cuatro ciudadanos chilenos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por la Fiscalía de Calama por el delito de contrabando, luego de ser sorprendidos transportando un millonario cargamento de cigarros en la ruta 23 CH, cerca de Toconao.

La detención se produjo el pasado 10 de agosto, cuando Carabineros de San Pedro de Atacama fiscalizó dos camiones de alto tonelaje que trasladaban 2.195 pacas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a 1.097.500 cajetillas, sin la documentación aduanera correspondiente ni autorización sanitaria para su comercialización. El avalúo de la mercancía ilícita fue estimado en 2.580 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, los vehículos habrían sido cargados en la zona fronteriza de la región con destino a otros puntos del país. El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió que la magnitud de las incautaciones y el uso de grandes medios de transporte reflejan la participación de organizaciones criminales en este negocio ilícito, por lo que la persecución penal será similar a la aplicada en casos de tráfico de drogas.

En lo que va del año, más de 8 millones de cajetillas han sido recuperadas en la región en distintos procedimientos, con numerosos detenidos y camiones incautados. El Juzgado de Garantía de Calama fijó un plazo de 120 días para la investigación de este caso.