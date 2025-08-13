Incendio destruye tercer piso de vivienda en Antofagasta y deja cuatro damnificados

La madrugada de este miércoles 13 de agosto, la Central de Alarmas de Bomberos de Antofagasta despachó a las unidades B10, B7, M2, Q1, Z3 y B6 hasta la intersección de pasaje Héroes de la Concepción con pasaje Morro de Arica, tras recibir un llamado por incendio.

De acuerdo a información preliminar entregada por Bomberos a las 07:40 horas, el siniestro afectó a una vivienda, resultando el tercer piso completamente destruido por las llamas y dejando un saldo de cuatro personas damnificadas.

El segundo piso del inmueble presentó daños menores producto del agua utilizada para el control del fuego. No se reportaron personas lesionadas.