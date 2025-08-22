14.6 C
Antofagasta
Viernes 22 de Agosto del 2025 23:23
Actualizan Alerta Temprana Preventiva por fuertes vientos y tormentas de arena en la Región de Antofagasta

SENAPRED informó que la condición se mantendrá vigente durante el fin de semana, con especial riesgo en sectores de precordillera y cordillera.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

La Dirección Regional de SENAPRED, en coordinación con la Delegación Presidencial de Antofagasta, actualizó la Alerta Temprana Preventiva Regional por viento, tras el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que advierte de vientos moderados a fuertes con probabilidad de tormentas de arena y eléctricas entre el viernes 22 y el domingo 24 de agosto.

El fenómeno afectará principalmente la cordillera de la Costa, precordillera, precordillera salar y cordillera, además del litoral, donde se esperan ráfagas de hasta 50 km/h. En sectores de altura, las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

Entre los riesgos asociados se consideran:

  • Voladuras de techumbres.
  • Interrupción del suministro eléctrico y telefónico.
  • Obstáculos en caminos y afectación de la conectividad vial.
  • Disminución de la visibilidad por tormentas de arena.

Las autoridades recomendaron a la comunidad asegurar techumbres y objetos en patios y balcones, evitar trabajos en altura, conducir con precaución ante el levantamiento de polvo y tomar resguardos en actividades marítimas y de montaña.

Asimismo, SENAPRED recordó que la alerta se mantendrá activa mientras duren las condiciones meteorológicas adversas y continuará el monitoreo permanente en coordinación con los municipios y organismos de emergencia de la región.

