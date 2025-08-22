Puerto Antofagasta invita a vivir el Día del Patrimonio de las niñas, niños y adolescentes

Con el objetivo de acercar la historia portuaria a la comunidad, Puerto Antofagasta abrirá nuevamente sus puertas para una jornada educativa y entretenida, pensada especialmente para niñas, niños, adolescentes y sus familias. A lo largo de la mañana, las y los asistentes podrán recorrer espacios históricos del recinto y conocer, de manera lúdica, parte del legado que por más de un siglo ha marcado el desarrollo de la ciudad.

El programa contempla visitas guiadas por zonas emblemáticas del puerto; una presentación de cuenta cuentos inspirada en el mundo portuario; un sector de pinta caritas y pintura para que los más pequeños expresen su creatividad; una cabina fotográfica cultural para llevarse un recuerdo; además de bailes pampinos y dinámicas participativas abiertas durante toda la jornada.

“Desde Puerto Antofagasta invitamos a las familias de la región a vivir una experiencia patrimonial cercana y participativa. Queremos que niñas, niños y adolescentes descubran nuestra historia y que la comunidad pueda reencontrarse con este espacio que es parte de su identidad”, señalaron desde Puerto Antofagasta.

La invitación es a participar y compartir una mañana de historia, cultura y comunidad en el corazón del puerto. Más de 100 años de historia creciendo juntos.

Información general