Norte Productivo

Puerto Antofagasta invita a vivir el Día del Patrimonio de las niñas, niños y adolescentes

La actividad se realizará el sábado 23 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, en la Plaza del Puerto. Habrá visitas guiadas al puerto, cuenta cuentos, pinta caritas, cabina fotográfica cultural, bailes pampinos y muchas sorpresas para disfrutar en familia.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Con el objetivo de acercar la historia portuaria a la comunidad, Puerto Antofagasta abrirá nuevamente sus puertas para una jornada educativa y entretenida, pensada especialmente para niñas, niños, adolescentes y sus familias. A lo largo de la mañana, las y los asistentes podrán recorrer espacios históricos del recinto y conocer, de manera lúdica, parte del legado que por más de un siglo ha marcado el desarrollo de la ciudad.

El programa contempla visitas guiadas por zonas emblemáticas del puerto; una presentación de cuenta cuentos inspirada en el mundo portuario; un sector de pinta caritas y pintura para que los más pequeños expresen su creatividad; una cabina fotográfica cultural para llevarse un recuerdo; además de bailes pampinos y dinámicas participativas abiertas durante toda la jornada.

“Desde Puerto Antofagasta invitamos a las familias de la región a vivir una experiencia patrimonial cercana y participativa. Queremos que niñas, niños y adolescentes descubran nuestra historia y que la comunidad pueda reencontrarse con este espacio que es parte de su identidad”, señalaron desde Puerto Antofagasta.

La invitación es a participar y compartir una mañana de historia, cultura y comunidad en el corazón del puerto. Más de 100 años de historia creciendo juntos.

Información general

  • Fecha y horario: sábado 23 de agosto, de 09:00 a 13:00 hrs.
  • Lugar: Plaza del Puerto, Antofagasta.
  • Acceso: actividad gratuita y abierta a todo público.

Concurso Público 2025

