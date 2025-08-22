Un extranjero detenido: Desarticulan punto de venta de drogas en sector residencial de Calama

La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Calama, coordinado con la Fiscalía Local, logró la detención de un ciudadano, de nacionalidad peruana y mayor de edad, que se dedicaba activamente a la venta de drogas en su domicilio particular, ubicado en un sector residencial de la comuna.

La investigación permitió establecer que el imputado comercializaba diversas sustancias ilícitas directamente desde su vivienda, atendiendo a consumidores que llegaban hasta la puerta de su casa para adquirir la droga. Al momento del allanamiento, se incautaron 17,5 gramos de ketamina, 475,88 gramos de cannabis, y 34,74 gramos de cafeína, sustancia comúnmente utilizada como adulterante para aumentar el volumen de las drogas.

Además de las sustancias ilícitas, el detenido mantenía en su poder un arma de fuego con su respectivo cargador y dos proyectiles calibre 22, la cual habría sido utilizada como medio de protección frente a posibles ataques de otras bandas criminales.

Al respecto, el jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Calama, subprefecto Patricio Méndez Charcas, destacó la importancia del operativo, señalando que “este procedimiento es el resultado del trabajo de análisis criminal y de inteligencia policial que realiza nuestra unidad de manera permanente en la ciudad. Gracias a la oportuna coordinación con la Fiscalía Local de Calama, logramos detener a un sujeto que generaba un foco de inseguridad en su sector, no solo por la venta constante de drogas, sino también por la tenencia de un arma de fuego, lo que representaba un riesgo para la comunidad”.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por infracción al Artículo 3 de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y por infracción a la Ley 17.798 sobre control de armas.