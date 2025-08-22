14.6 C
Antofagasta
Viernes 22 de Agosto del 2025 23:09
Facebook Instagram Twitter
Antofagasta

Hacinamiento, filtraciones y hongos: ordenan reubicar a familias del Condominio Bellavista 1 de Antofagasta por riesgo sanitario

La Seremi de Salud de Antofagasta ofició al SERVIU tras constatar humedad y hongos en los departamentos, instruyendo medidas urgentes de evaluación, control y reubicación temporal de los residentes.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
imagen: Urbanismo Social
imagen: Urbanismo Social

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La autoridad sanitaria ofició al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para que reubique de manera inmediata a las familias del Condominio Bellavista 1, tras confirmarse la presencia de humedad y proliferación de hongos en los departamentos.

Durante una inspección realizada por fiscalizadores, se detectó hacinamiento, deficiente ventilación, filtraciones y hongos en muros y cielos de los inmuebles, algunos entregados hace menos de tres años. La autoridad calificó la situación como un riesgo directo para la salud pública.

En el oficio, la Seremi instruyó al SERVIU identificar el origen de las filtraciones, implementar medidas de control de humedad y hongos, y garantizar condiciones de habitabilidad antes del retorno de las familias. Mientras tanto, se solicitó la reubicación temporal de los residentes afectados.

La denuncia que dio origen a la fiscalización fue presentada por el diputado Jaime Araya junto a vecinos del conjunto habitacional. Tras conocer la resolución, el parlamentario señaló que “la Seremi determinó que los hongos son un peligro para la vida y la salud de las personas. Instruyó claramente al SERVIU a reubicar a esas familias mientras se resuelve el problema de mala construcción, filtración y humedad”.

Araya emplazó al organismo a cumplir con la orden de manera urgente, enfatizando que “hoy está en riesgo la vida de los vecinos”.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!
Concurso Público 2025

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Antofagasta: FACh confirma hallazgo de restos humanos y piezas de avión desaparecido en 1977 en Cerro Moreno
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.