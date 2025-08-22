Hacinamiento, filtraciones y hongos: ordenan reubicar a familias del Condominio Bellavista 1 de Antofagasta por riesgo sanitario

La autoridad sanitaria ofició al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) para que reubique de manera inmediata a las familias del Condominio Bellavista 1, tras confirmarse la presencia de humedad y proliferación de hongos en los departamentos.

Durante una inspección realizada por fiscalizadores, se detectó hacinamiento, deficiente ventilación, filtraciones y hongos en muros y cielos de los inmuebles, algunos entregados hace menos de tres años. La autoridad calificó la situación como un riesgo directo para la salud pública.

En el oficio, la Seremi instruyó al SERVIU identificar el origen de las filtraciones, implementar medidas de control de humedad y hongos, y garantizar condiciones de habitabilidad antes del retorno de las familias. Mientras tanto, se solicitó la reubicación temporal de los residentes afectados.

La denuncia que dio origen a la fiscalización fue presentada por el diputado Jaime Araya junto a vecinos del conjunto habitacional. Tras conocer la resolución, el parlamentario señaló que “la Seremi determinó que los hongos son un peligro para la vida y la salud de las personas. Instruyó claramente al SERVIU a reubicar a esas familias mientras se resuelve el problema de mala construcción, filtración y humedad”.

Araya emplazó al organismo a cumplir con la orden de manera urgente, enfatizando que “hoy está en riesgo la vida de los vecinos”.