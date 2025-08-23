Decomisan armas blancas, drogas y celulares en allanamientos penitenciarios en Antofagasta y la macrozona norte

Con la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón y el Inspector Operativo (s) de Gendarmería, coronel Mario Cid Dinamarca, junto a la seremi de Justicia y DD.HH de Antofagasta, Trissy Figueroa, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés Monroy y el Director Regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Salinas Robles, se realizó en el Complejo Penitenciario de Antofagasta un balance de los distintos procedimientos masivos de registro y allanamiento, efectuados en los últimos días en ocho establecimientos penales del norte del país, cuyo objetivo es minimizar la ocurrencia de situaciones complejas al interior de estos recintos.

Más de 800 funcionarios de las distintas unidades y del Departamento de Seguridad Penitenciaria, se desplegaron en el Complejo Penitenciario de Arica, Alto Hospicio y Antofagasta; el Centro de Detención Preventiva de Calama, Taltal y Tocopilla; el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique, y el Centro Penitenciario Femenino de la misma ciudad.

En total, se registró a 6.932 personas privadas de libertad. Los allanamientos arrojaron el hallazgo de 38 teléfonos celulares, 44 litros de licor artesanal, 952 kilos gramos de sustancias ilícitas, y 209 armas blancas.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, explicó que “hoy estamos dando cuenta de un procedimiento masivo, realizado en ocho establecimientos penitenciarios del norte grande del país y que es parte del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, ejecutado por Gendarmería. Este tipo de procedimientos los implementamos cuando asumimos como Gobierno, desde 2022 a la fecha, pero ahora estamos innovando, pues estamos ejecutando allanamientos por zona que son más exhaustivos”.

El Inspector Operativo (s) de Gendarmería, coronel Mario Cid Dinamarca, destacó la participación de los grupos especializados de la institución, junto al personal de las unidades penales intervenidas. “Este operativo, que se desarrolló en la macro zona norte del país, se hizo en recintos que son considerados complejos y que están en el desierto, como la cárcel de Arica, Alto Hospicio y Antofagasta. Logramos sacar de circulación elementos que están prohibidos, porque provocan conflictos entre la población penal y atentan contra la seguridad interna, poniendo también en riesgo a nuestros funcionarios”.

Cabe destacar que a estos operativos masivos se suma el refuerzo de la vigilancia y monitoreo que realiza la institución a través de tecnologías, junto con los procedimientos preventivos diarios, que permiten fortalecer la seguridad y capacidades operativas, ante eventuales contingencias.

Cifras regionales y Vehículo Blindado

Los allanamientos en la Región de Antofagasta, que se realizaron en las 5 Unidades Penales; Calama, Tocopilla, Taltal, Centro Penitenciario Femenino y Complejo Penitenciario dejaron en total el decomiso de 71 armas blancas, 12 teléfonos celulares, y sustancias ilícitas, donde se intervinieron a 1.991 personas mediante el trabajo de 263 funcionarios y funcionarias de la institución.

En tanto que, en el marco del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, se realizó la entrega de un vehículo blindado para traslado de población penal de alto riesgo, para Antofagasta e Iquique, ciudades que se suman a Valparaíso, que ya cuenta con un automóvil de este tipo.

Los vehículos, que próximamente llegarán a Arica y La Serena, poseen tracción 4×4, blindaje táctico y protección de 360 grados con tecnología de punta, entregando seguridad a desplazamientos de alto riesgo, a través de monitoreo permanente a través de sistema GPS y coordinación de trayectos.