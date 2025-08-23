VIDEO | Vehículo habría quedado atrapado por el mar en playa Llacolén de Antofagasta

Durante la mañana de este sábado 23 de agosto, un insólito hecho generó sorpresa entre los vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales: un vehículo menor quedó atrapado por el mar en la playa Llacolén, ubicada en el sector sur de Antofagasta.

En un registro difundido en plataformas digitales se aprecia cómo el automóvil permanece atascado en la arena y, a medida que la marea avanza, termina cada vez más sumergido en el agua, pese a los intentos de personas que acudieron a prestar ayuda.

Hasta el lugar llegaron unidades de emergencia para apoyar la situación, la cual aún se mantiene en desarrollo.

