Policiales

Tres menores y un adulto fueron detenidos tras robo de accesorios de vehículo en Antofagasta

El hecho ocurrió durante la madrugada en calle Travesía de Coloso, en el sector Jardines del Sur de Antofagasta, donde Carabineros sorprendió a los individuos en poder de las especies sustraídas.

Por El Diario de Antofagasta
Durante la madrugada de este sábado, Carabineros de la Subcomisaría Playa Blanca de Antofagasta detuvo a cuatro sujetos, un adulto y tres menores de edad, tras ser sorprendidos con especies robadas desde un vehículo en calle Travesía de Coloso, en el sector Jardines del Sur.

Según informó la institución, cerca de las 02:55 horas los funcionarios fueron alertados vía radial por CENCO del ilícito, iniciando un patrullaje que permitió interceptar a los involucrados a pocas cuadras del lugar. Al ser fiscalizados, los individuos —dos adolescentes de 16 años y uno de 14, junto a un adulto— habrían intentado huir, sin embargo fueron detenidos en el lugar.

En poder de los imputados se encontraron los accesorios sustraídos desde el vehículo, los que fueron recuperados y devueltos a su propietario. Los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público.

