VIDEO | Encuentran tonelada de cobre robado y residuos peligrosos en domicilio del sector norte de Antofagasta

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones de Chile en Antofagasta, en el marco de una fiscalización interinstitucional encabezada por el Ministerio de Seguridad Pública y con la participación de la Seremi de Salud, la Dirección del Trabajo y Carabineros, sorprendieron en flagrancia a un hombre mayor de edad en un domicilio del sector norte de la ciudad, donde realizaba comercio de metales.

Durante la inspección, los oficiales se percataron que en el inmueble se acopiaba cerca de una tonelada de cables de cobre, los que fueron reconocidos por personal de la CGE y de la Municipalidad como especies sustraídas. Además, se detectó una importante cantidad de baterías usadas, las cuales, al contener ácido sulfúrico y plomo, están catalogadas como residuos peligrosos, por lo que se solicitó la concurrencia de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, quienes adoptaron el procedimiento conforme a la normativa vigente en materia de reciclaje y manejo de este tipo de materiales.

Como resultado de las diligencias, el imputado fue detenido por el delito de receptación y tráfico de sustancias peligrosas en flagrancia, quedando a disposición del Ministerio Público para su control de detención.

Anre este hecho, el Seremi de Seguridad Pública de la Región de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, expresó que, este operativo se encuentra inserto dentro de las fiscalizaciones que estamos realizando en el contexto del robo de cobre y cables de la Mesa de Trabajo contra el Crimen Organizado.

El Ministerio de Seguridad Pública de Antofagasta había recibido diversas denuncias que nos alertaban respecto a la compra y venta de metales y chatarra, con origen desconocido. Actividad que se desarrollaba en este inmueble, sin contar con iniciación de actividades ante impuestos internos, resolución sanitaria de la Seremi de Salud y autorización para su comercialización por parte de PDI.

Al respecto, el Jefe de la Región Policial de Antofagasta, Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal, señaló: “Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta sorprendieron en flagrancia a una persona que mantenía cerca de una tonelada de cables de cobre robados y gran cantidad de residuos peligrosos en un domicilio del sector norte de la ciudad. Todo esto se logró en el contexto de un trabajo interinstitucional encabezado por el Ministerio de Seguridad Pública y con la participación de distintas entidades del Estado. Esta operatividad refleja la capacidad investigativa de la PDI y nuestro compromiso de actuar de manera inmediata y efectiva, siempre en coordinación con otras instituciones, para dar respuesta a las denuncias de la comunidad y enfrentar los delitos que afectan la seguridad pública, la propiedad y el medio ambiente”.

Finalmente, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó el resultado de este operativo, al catalogarlo de “importantísimo, da un golpe tremendo en algo que hoy los vecinos sufren por partida doble: Por un lado, estos cables encontrados son robados al servicio de alumbrado público de la municipalidad. Cuando hay personas que dicen que hay zonas oscuras y apagadas es porque estos mismos criminales se roban este cableado dejando a importantes sectores de la ciudad sin luz”.