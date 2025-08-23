23.3 C
Calama
Domingo 24 Agosto 2025 01:14
Calama

Desvinculan a dos funcionarios de la 1ª Comisaría de Calama tras dar positivo en control de drogas

La institución recalcó que los controles preventivos se realizan de forma permanente y aleatoria.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.
Imagen Referencial - AGENCIA UNO

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Dos funcionarios pertenecientes a la 1ª Comisaría de Calama fueron desvinculados de la institución luego de dar positivo en un control preventivo de drogas, procedimiento que se aplica de manera aleatoria y permanente a todos sus integrantes.

Por su parte, la institución destacó que estas medidas tienen como objetivo resguardar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la transparencia en su quehacer.

Nuestra institución es clara: no hay espacio para el consumo de sustancias ilícitas en nuestras filas“, reforzaron.

Concurso Público 2025

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
VIDEO | Encuentran tonelada de cobre robado y residuos peligrosos en domicilio del sector norte de Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.