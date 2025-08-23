Desvinculan a dos funcionarios de la 1ª Comisaría de Calama tras dar positivo en control de drogas

Dos funcionarios pertenecientes a la 1ª Comisaría de Calama fueron desvinculados de la institución luego de dar positivo en un control preventivo de drogas, procedimiento que se aplica de manera aleatoria y permanente a todos sus integrantes.

Por su parte, la institución destacó que estas medidas tienen como objetivo resguardar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la transparencia en su quehacer.

“Nuestra institución es clara: no hay espacio para el consumo de sustancias ilícitas en nuestras filas“, reforzaron.