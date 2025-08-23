Tras cancelaciones del “Bierfest on Tour” en Antofagasta: SERNAC exige compensaciones y oficia a organizador

La Dirección Regional del SERNAC en Antofagasta ofició al representante legal del evento “Bierfest on Tour”, Rodrigo Saavedra Rodríguez, con el objetivo de conocer en detalle los mecanismos de devolución y compensación a las personas afectadas tras la suspensión de la actividad, que estaba reprogramada para los pasados 15 y 16 de agosto.

Inicialmente, la festividad había sido anunciada para los días 18 y 19 de julio en el Club de Rodeo de Antofagasta, pero fue suspendida tras una fiscalización de Carabineros al no contar con los permisos correspondientes. Posteriormente, se reprogramó para realizarse en la explanada del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, sin embargo, nuevamente fue cancelada por carecer de las autorizaciones necesarias.

La cancelación fue comunicada a través de redes sociales, dejando sin respuesta a cientos de personas que habían adquirido entradas con semanas de anticipación. La situación se agravó luego de que los consumidores reclamaran que las devoluciones no se han materializado, pese a realizar los requerimientos a través de los canales oficiales.

Al respecto, el Director Regional del SERNAC, Fernando Sepúlveda, enfatizó: “una empresa profesional debe ofrecer servicios que efectivamente sea capaz de entregar. Es decir, sólo puede publicitar un evento cuando estén todas las condiciones para cumplir lo ofrecido. De lo contrario, debe responder ante el consumidor.”

De acuerdo con el oficio, el representante legal, con domicilio en el restaurant “Templo”, ubicado en la comuna de Maipú de la Región Metropolitana, deberá informar obligatoriamente:

La cantidad de entradas vendidas y el valor total, incluyendo cargos adicionales.

Número de reclamos ingresados en los distintos canales, especialmente los asociados a costos adicionales como traslados y alojamiento.

El procedimiento detallado para realizar las devoluciones de dinero y cualquier antecedente relevante.

Con esta acción, el Servicio Nacional del Consumidor busca obtener la mayor cantidad de antecedentes y determinar las medidas que deberán adoptar los responsables para compensar a las y los consumidores afectados. Finalmente, con estos datos, el SERNAC evaluará las acciones correspondientes para proteger los derechos de las personas consumidoras.