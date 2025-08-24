14.6 C
Antofagasta
Lunes 25 de Agosto del 2025 17:51
La Región

Camión se incendió en plena ruta entre Calama y Antofagasta

El siniestro ocurrió la tarde del domingo en la autopista El Sol, a la altura de Sierra Gorda.

Por El Diario de Antofagasta
Imagen: Captura de video, Somos Calama.

Una emergencia se registró la tarde de este domingo 24 de agosto en la nueva autopista El Sol, que conecta Calama con Antofagasta, luego que un camión con acoplado se incendiara en plena ruta.

El hecho quedó registrado en un video difundido por Somos Calama, donde se aprecia cómo la cabina del vehículo se encontraba totalmente envuelta en llamas, generando preocupación entre automovilistas que transitaban por el sector de Sierra Gorda.

Según indicó el medio, hasta el momento se desconocen mayores antecedentes sobre las causas del siniestro y, principalmente, sobre la condición de salud del conductor.

