Se actualiza Alerta Temprana Preventiva por vientos en la Región de Antofagasta

De acuerdo con el informe, se esperan vientos moderados a fuertes en la cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera, mientras que en la pampa y litoral se prevé viento normal a moderado, con rachas que podrían superar los 50 km/h.

Los montos estimados varían entre los 25 y 100 km/h, dependiendo del sector y la jornada.

Comunas bajo alerta

La actualización considera a todas las comunas de la región: Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Taltal, María Elena, Calama, Sierra Gorda, Ollagüe y San Pedro de Atacama, además de la provincia de El Loa.

Medidas preventivas

SENAPRED recomendó a la población asegurar techumbres, podar ramas en riesgo de caída, retirar objetos que puedan volarse y evitar trabajos en altura, además de precaución para conductores por posible reducción de visibilidad debido al levantamiento de polvo.

Asimismo, quienes realicen excursiones en cordillera deben contar con autorización de DIFROL y registrarse en CONAF.

La alerta preventiva regional se mantiene vigente desde el 14 de agosto y se prolongará hasta que las condiciones meteorológicas lo ameriten.