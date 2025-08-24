14.6 C
Antofagasta
Lunes 25 de Agosto del 2025 17:18
La Región

Se actualiza Alerta Temprana Preventiva por vientos en la Región de Antofagasta

La Alerta Temprana Preventiva por vientos se mantiene en la Región de Antofagasta hasta este lunes 25 de agosto, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h y probabilidad de tormentas de arena en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Por El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
De acuerdo con el informe, se esperan vientos moderados a fuertes en la cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera, mientras que en la pampa y litoral se prevé viento normal a moderado, con rachas que podrían superar los 50 km/h.

Los montos estimados varían entre los 25 y 100 km/h, dependiendo del sector y la jornada.

Comunas bajo alerta

La actualización considera a todas las comunas de la región: Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Taltal, María Elena, Calama, Sierra Gorda, Ollagüe y San Pedro de Atacama, además de la provincia de El Loa.

Medidas preventivas

SENAPRED recomendó a la población asegurar techumbres, podar ramas en riesgo de caída, retirar objetos que puedan volarse y evitar trabajos en altura, además de precaución para conductores por posible reducción de visibilidad debido al levantamiento de polvo.

Asimismo, quienes realicen excursiones en cordillera deben contar con autorización de DIFROL y registrarse en CONAF.

La alerta preventiva regional se mantiene vigente desde el 14 de agosto y se prolongará hasta que las condiciones meteorológicas lo ameriten.

