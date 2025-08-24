“El grave impacto de una botella arrojada en los cerros”: Activista socioambiental evidencia daño a la biodiversidad en Antofagasta

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la activista socioambiental y fundadora de la asociación Raíces Endémicas, Carmen Serrano (@lacolibristica), compartió una denuncia que busca generar conciencia sobre el impacto de los residuos arrojados en los cerros de Antofagasta.

En el registro se observa cómo una botella abandonada se convirtió en una trampa mortal para pequeñas especies, que quedaron atrapadas en su interior sin poder salir. Una escena que, pese a su simpleza, refleja la gravedad del daño ambiental causado por acciones irresponsables.

Un fuerte llamado a la comunidad y a quienes recorren los cerros o cualquier espacio natural a asumir un rol activo en la protección de la biodiversidad. Porque incluso en los paisajes más áridos existe vida, y toda ella depende del respeto y cuidado humano para sobrevivir.