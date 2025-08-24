14.6 C
Antofagasta
Domingo 24 de Agosto del 2025 19:09
Antofagasta

Motociclista falleció en accidente en el sector centro norte de Antofagasta

La mañana de este domingo 24 de agosto, un motociclista perdió la vida tras un accidente ocurrido en avenida Edmundo Pérez Zujovic, a la altura de calle Paraguay, en el sector centro norte de Antofagasta.

Por Lesly Lara
Imagen Referencial - X @SamuAntofagasta

De acuerdo con información entregada por Bomberos, una unidad BR-8 transitaba por el lugar alrededor de las 08:30 horas y se encontró con el accidente, solicitando de inmediato la presencia del SAMU. Personal de emergencias constató en el sitio el fallecimiento del conductor.

Carabineros detalló que el hecho se trató de un volcamiento que involucró a una motocicleta. Según los antecedentes preliminares, el conductor habría perdido el control del vehículo, falleciendo en el lugar. La víctima corresponde a un hombre de 33 años, de nacionalidad extranjera.

El caso quedó a cargo de la Sección de Investigaciones de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, mientras se realizan las pericias que permitan establecer las causas del accidente.

