Motociclista falleció en accidente en el sector centro norte de Antofagasta

De acuerdo con información entregada por Bomberos, una unidad BR-8 transitaba por el lugar alrededor de las 08:30 horas y se encontró con el accidente, solicitando de inmediato la presencia del SAMU. Personal de emergencias constató en el sitio el fallecimiento del conductor.

Carabineros detalló que el hecho se trató de un volcamiento que involucró a una motocicleta. Según los antecedentes preliminares, el conductor habría perdido el control del vehículo, falleciendo en el lugar. La víctima corresponde a un hombre de 33 años, de nacionalidad extranjera.

El caso quedó a cargo de la Sección de Investigaciones de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, mientras se realizan las pericias que permitan establecer las causas del accidente.