Salud proyecta más de 300 fiscalizaciones en la región de Antofagasta y reporta 10 sumarios antes de Fiestas Patrias

De cara a las celebraciones de Fiestas Patrias, la Seremi de Salud de Antofagasta anunció un plan especial de fiscalizaciones que contempla más de 300 inspecciones tanto en el comercio establecido como en locales transitorios, entre ellos ramadas y fondas.

El seremi de Salud, Alberto Godoy, explicó que este despliegue incluirá más de 200 controles en ramadas y fondas, además de 100 en frigoríficos, supermercados, fábricas de empanadas y carnicerías. “El objetivo es proteger la salud de nuestra población durante estas celebraciones”, sostuvo.

Hasta ahora, el plan ha concretado 24 fiscalizaciones, cursando 10 sumarios sanitarios por deficiencias como infraestructura deteriorada y falta de mantención en equipos. También se decretó la prohibición de funcionamiento de una carnicería en Mejillones por venta de productos vencidos y presencia de fecas de roedores, además de decomisar más de 100 kilos de carnes, pollo y huevos en mal estado.

La autoridad reiteró la importancia de consumir alimentos solo en locales establecidos y revisar la rotulación, fecha de vencimiento y condiciones de conservación. “Al prestar atención al color, olor y textura de los alimentos, podemos prevenir riesgos y celebrar unas Fiestas Patrias más seguras”, concluyó Godoy.