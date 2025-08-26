Extranjero con orden de expulsión es detenido con licencia falsa y droga en Antofagasta

Un hombre de 36 años, de nacionalidad colombiana, fue detenido el pasado lunes 25 de agosto en Antofagasta tras ser fiscalizado en un control vehicular realizado por Carabineros de la 3ª Comisaría.

El procedimiento ocurrió cerca del mediodía en la intersección de Alfonso Meléndez con Calle 3 Norte, cuando personal de motos todo terreno descubrió que el conductor presentaba una licencia falsificada. Además, portaba cinco bolsitas con clorhidrato de cocaína.

Según informó Carabineros, al verificar sus antecedentes se constató que el sujeto mantenía una orden de expulsión administrativa del país, por lo que fue entregado al cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) para los trámites correspondientes.