Agrupación “Ellos También Son UCN” alerta a la comunidad tras hallazgo de lo que sería una extremidad canina en Antofagasta

Con profunda tristeza y preocupación, la agrupación de voluntarios que cuida a los perritos comunitarios de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, “Ellos También Son UCN”, difundió una grave denuncia a través de sus redes sociales, donde mostraron imágenes de lo que sería una patita de perro aparentemente desmembrada hallada en las cercanías del campus, específicamente en el sector de Carlos Pezoa Véliz.

Según señalaron, este hecho no sería aislado, ya que se suma a otros antecedentes de situaciones similares registradas anteriormente en Antofagasta, lo que aumenta la alarma dentro de la comunidad universitaria y entre quienes se preocupan por el bienestar animal.

“Ante esta situación, no podemos guardar silencio. Estos actos podrían constituir crueldad animal y son una grave señal de alerta para nuestra comunidad. Hoy recurrimos a este comunicado como forma de visibilizar y exigir mayor atención frente a estos casos, y que se puedan hacer las denuncias respectivas“, expresaron desde la agrupación.

Además, manifestaron su preocupación por los perritos comunitarios que forman parte de su manada: entre ellos Rodolfo, Cookie, Maru, Toddy y todos aquellos que habitan en el sector. Agregando que “ellos merecen vivir seguros, libres de violencia y con respeto“.

Llamado a la comunidad

En la instancia realizaron un llamado a la comunidad para:

• Mantenerse alerta ante cualquier situación sospechosa.

• Denunciar de inmediato a las autoridades competentes cualquier acto de maltrato animal presenciado.

• Unirse en la protección y cuidado de los animales comunitarios del entorno.

Además, compartieron distintos canales para denunciar estos casos:

Imagen: @ellostambienson.ucn, vía Instagram.

“Alcemos la voz por quienes no pueden hacerlo y trabajemos juntos por una ciudad más compasiva y segura para todos los seres vivos“, finalizaron.