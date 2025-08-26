Seis policías bolivianos detenidos en la frontera entre Chile y Bolivia en la región de Antofagasta

La detención de seis policías bolivianos en el sector fronterizo de Hito Cajón, en la Región de Antofagasta, abrió un nuevo capítulo en la tensión que históricamente rodea a la frontera entre Chile y Bolivia.

El diputado Sebastián Videla ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar un informe oficial sobre el caso, señalando que es fundamental conocer las gestiones que se están realizando desde Cancillería y las eventuales coordinaciones bilaterales.

“Es urgente que se entregue información clara a la opinión pública, dado que se trata de funcionarios de un país vecino, en un sector donde constantemente se denuncia el ingreso ilegal de vehículos, droga y mercancías”, sostuvo el parlamentario.

Control de detención en Calama

Durante esta jornada, los seis uniformados bolivianos pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Calama. La Fiscalía solicitó el plazo máximo de ampliación de formalización, lo que fue acogido por el tribunal, fijándose la nueva audiencia para el próximo viernes.

De esta manera, los policías bolivianos permanecerán detenidos mientras se recaban más antecedentes del caso, lo que podría implicar un nuevo foco de tensión en la relación entre ambos países.

Un área sensible de la frontera

Hito Cajón, ubicado en la frontera entre Bolivia y la Región de Antofagasta, es una de las zonas más críticas en materia de seguridad fronteriza. Allí se han denunciado constantes pasos ilegales de vehículos robados, contrabando y narcotráfico, lo que ha motivado mayores controles tanto de Carabineros como de las Fuerzas Armadas en territorio chileno.

El caso recuerda otros episodios de fricción diplomática ocurridos en la última década, donde la detención de militares o policías bolivianos en territorio chileno ha derivado en intercambios de declaraciones y en gestiones consulares de urgencia.

Por ahora, Cancillería no se ha referido públicamente a la situación, mientras se espera que la información oficial solicitada por el diputado Videla pueda dar luces sobre el manejo del caso y las acciones a seguir.