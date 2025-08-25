VIDEO | Incendio en sector centro alto de Antofagasta dejó dos viviendas destruidas y siete damnificados

Un incendio estructural se registró alrededor de las 15:20 horas de este lunes 25 de agosto en la intersección de Alfonso Melendez con Ramaditas, en el sector Centro Alto de Antofagasta, dejando como saldo dos viviendas destruidas, tres con daños parciales y un total de seis adultos y un menor damnificados.

Según informó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Vladimir Eterovic Tapia, al llegar las primeras unidades al lugar se constató que dos casas estaban completamente en llamas, por lo que se declaró primera alarma de incendio, trabajando en el control del siniestro cerca de 90 voluntarios apoyados por seis compañías y un carro aljibe.

“Se hizo un trabajo de corte de propagación, lo cual permitió evitar que las llamas se expandieran a más viviendas. Sin embargo, dos casas resultaron completamente destruidas y tres con daños parciales, principalmente por agua. Al lugar concurrió personal de CGE y Carabineros del cuadrante correspondiente. La situación está controlada y en este momento se encuentra trabajando el Departamento de Investigación de Incendios”, detalló Eterovic.

Antes de la llegada de Bomberos, tres personas fueron trasladadas a un consultorio cercano debido a quemaduras menores. Actualmente, se realizan labores de remoción y peritajes para determinar el origen del fuego.