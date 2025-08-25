Condenan a 13 años de presidio a autor de femicidio frustrado en San Pedro de Atacama

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama condenó a R.O.Q. a 13 años de presidio efectivo como autor del delito frustrado de femicidio, ocurrido el 25 de abril de 2023 en la comuna de San Pedro de Atacama. La sentencia incluye además la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, derechos políticos y profesiones titulares mientras dure la condena.

En fallo unánime, los magistrados Marilyn Neira Mendoza, Rodrigo Cartes Fierro y Julio Ramírez Zolezzi también lo sentenciaron a 122 días de presidio por dos delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, y a 540 días por desacato, cometidos durante el mismo año.

Según acreditó el tribunal, la primera agresión ocurrió el 10 de enero de 2023, cuando el acusado golpeó a la víctima tras una discusión. Días después, el 12 de enero, la atacó nuevamente en la cabeza con un teléfono celular, lo que motivó que se decretara una orden de alejamiento en su contra. Pese a esta medida, el 27 de marzo la siguió en la vía pública y se acercó a su domicilio.

El ataque más grave ocurrió el 25 de abril, cuando la víctima ingresó a su vivienda y fue brutalmente agredida. El condenado utilizó un parlante, cuchillo y tenedor, además de golpes de pies y puños, causándole múltiples lesiones graves. La mujer logró salir del lugar gracias a la ayuda de transeúntes y fue trasladada de urgencia al Cesfam de San Pedro de Atacama y posteriormente al Hospital Carlos Cisternas de Calama, donde fue diagnosticada con fractura orbitaria, TEC abierto, metrorragia y heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

Con esta sentencia, el tribunal dio por acreditada la responsabilidad del acusado en todos los delitos imputados y estableció una condena efectiva de presidio que supera los 14 años al sumar las penas por los distintos ilícitos.