Mejillones

Dos lesionados dejó volcamiento de vehículo en acceso a Playa Grande en Mejillones

El accidente ocurrió en el kilómetro 67 de la Ruta 1, donde un vehículo menor terminó volcado a un costado de la calzada.

Durante la tarde de este lunes 25 de agosto, alrededor de las 14:25 horas, unidades de emergencia de la comuna de Mejillones se movilizaron hasta la Ruta 1, a la altura del acceso a Playa Grande, tras registrarse un accidente vehicular.

De acuerdo con información preliminar, se trató del volcamiento de un vehículo menor que terminó a un costado de la calzada, en el kilómetro 67 aproximadamente.

El hecho dejó como resultado dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias, SAMU, que acudió hasta el sitio de la emergencia.

En el procedimiento también prestaron apoyo voluntarios de Bomberos y personal de Carabineros para controlar la situación y resguardar la seguridad vial en el sector.

