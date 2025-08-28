Sigiloso seguimiento en cerros de Quillagua permitió incautar 100 mil cajetillas de cigarrillos

Un seguimiento sigiloso por los cerros que rodean la avanzada fronteriza de Quillagua culminó con la incautación de 100 mil cajetillas de contrabando de la marca Gift.

El procedimiento se desencadenó cuando fiscalizadores de la Aduana de Iquique que desempeñaban labores de control en Quillagua percibieron, a la distancia, movimientos extraños en uno de los cerros del sector. Así, iniciaron un seguimiento hasta la salida de la avanzada fronteriza, hacia el sur, a los pies del cerro.

Las sospechas se confirmaron cuando alcanzaron a un camión que circulaba sin luces y que había utilizado el paso no habilitado.

Se trataba de un vehículo conducido por un ciudadano de nacionalidad boliviana, y su acompañante argentino, en cuyo interior se encontraron 200 cajas de cigarrillos, con un total de 100 mil cajetillas en total, de la marca paraguaya Gift.

El Director de la Aduana Regional de Iquique, Cristian Molina, indicó que “a altas horas de la noche nuestros fiscalizadores que cumplían con el turno detectaron a la distancia el riesgo del ilícito, y determinaron hacer el seguimiento hasta dar con el vehículo que habían logrado percibir. Una vez que consiguieron detener la marcha del camión y contar la mercancía concluyeron que la carga era de 100 mil cajetillas, cuyo eventual valor comercial podría superar los 200 millones de pesos.”

El conductor boliviano y su acompañante argentino fueron puestos a disposición de la Tenencia de Carabineros de Quillagua. En tanto, el camión y la mercancía fueron incautados a la espera de la resolución del Tribunal de Garantía.