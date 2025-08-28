14.6 C
Antofagasta
Viernes 29 de Agosto del 2025 20:39
Facebook Instagram Twitter
La Región

Sigiloso seguimiento en cerros de Quillagua permitió incautar 100 mil cajetillas de cigarrillos

El procedimiento, realizado por fiscalizadores de Aduanas en la frontera de Quillagua, terminó con la detención de dos extranjeros y la incautación de un camión cargado con cigarrillos de la marca Gift, avaluados en más de 200 millones de pesos.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

Un seguimiento sigiloso por los cerros que rodean la avanzada fronteriza de Quillagua culminó con la incautación de 100 mil cajetillas de contrabando de la marca Gift.

El procedimiento se desencadenó cuando fiscalizadores de la Aduana de Iquique que desempeñaban labores de control en Quillagua percibieron, a la distancia, movimientos extraños en uno de los cerros del sector. Así, iniciaron un seguimiento hasta la salida de la avanzada fronteriza, hacia el sur, a los pies del cerro.

Las sospechas se confirmaron cuando alcanzaron a un camión que circulaba sin luces y que había utilizado el paso no habilitado.

Se trataba de un vehículo conducido por un ciudadano de nacionalidad boliviana, y su acompañante argentino, en cuyo interior se encontraron 200 cajas de cigarrillos, con un total de 100 mil cajetillas en total, de la marca paraguaya Gift.

El Director de la Aduana Regional de Iquique, Cristian Molina, indicó que “a altas horas de la noche nuestros fiscalizadores que cumplían con el turno detectaron a la distancia el riesgo del ilícito, y determinaron hacer el seguimiento hasta dar con el vehículo que habían logrado percibir. Una vez que consiguieron detener la marcha del camión y contar la mercancía concluyeron que la carga era de 100 mil cajetillas, cuyo eventual valor comercial podría superar los 200 millones de pesos.”

El conductor boliviano y su acompañante argentino fueron puestos a disposición de la Tenencia de Carabineros de Quillagua. En tanto, el camión y la mercancía fueron incautados a la espera de la resolución del Tribunal de Garantía.

¡Suscríbete GRATIS y recibe las noticias por WhatsApp!

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Gobierno Regional lanza nueva hoja de ruta para Antofagasta: así será la estrategia que marcará la próxima década
Artículo siguiente
Quebrada El Way, marcada por la Caravana de la Muerte, podría convertirse en Monumento Histórico en Antofagasta
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.