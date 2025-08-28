Quebrada El Way, marcada por la Caravana de la Muerte, podría convertirse en Monumento Histórico en Antofagasta

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta informó que la solicitud presentada para que la Quebrada El Way sea declarada Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico será revisada en la próxima sesión de la Comisión de Monumentos Nacionales, fijada para el 3 de septiembre de 2025 en Santiago.

Este lugar, ubicado a unos 16 kilómetros del centro de Antofagasta, fue donde 14 prisioneros políticos fueron asesinados en la madrugada del 19 de octubre de 1973 por la Caravana de la Muerte, comandada por el general Arellano Stark, que recorrió nueve ciudades del país dejando un total de 102 víctimas.

La Quebrada El Way posee una singularidad histórica: fue el único sitio donde los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familias, lo que permitió darles sepultura. Para la agrupación, ese gesto representa un hecho de gran simbolismo y un motivo fundamental para que se transforme en un espacio de memoria.

“Declararlo Monumento Histórico, y que se transforme en un Sitio de Memoria, no sólo es un paso hacia la justicia histórica y un acto de respeto hacia quienes ya no están y sus familias, que nunca han dejado de luchar. También nos permite combatir la cultura de impunidad que se busca instalar por medio de la justificación de vulneraciones a los derechos humanos”, señalaron desde la AFEP.

La agrupación llamó a la comunidad a acompañarlos en la sesión que se realizará el 3 de septiembre, a las 15:00 horas, en el Palacio Pereira, en Santiago, donde se discutirá esta declaratoria.