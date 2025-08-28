14.6 C
Instalan 20 alarmas comunitarias en el centro de Antofagasta para reforzar la seguridad vecinal

La iniciativa, impulsada por el municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito, considera una inversión superior a $55 millones y beneficiará a más de 8 mil personas con dispositivos que permitirán actuar de forma rápida frente a emergencias y delitos.

Con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la organización vecinal, el alcalde Sacha Razmilic encabezó el lanzamiento de un innovador programa de alarmas comunitarias, impulsado en conjunto por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y el municipio.

La iniciativa contempla una inversión total de más 55 millones de pesos, para la instalación de 20 dispositivos de alarmas comunitarias distribuidas en manzanas estratégicas del centro de la ciudad, abarcando sectores comerciales y residenciales.

Este es el lanzamiento de un programa que nos permite organizar a los vecinos. Cada alarma cuenta con tres niveles de activación: robo, emergencias médicas y alertas por sospecha. A través de una aplicación, los vecinos pueden comunicarse con el delegado de la cuadra, quien activa la alarma y así enviamos una señal clara. En estas 20 manzanas desde hoy existen vecinos organizados y será mucho más complicado delinquir”, explicó el alcalde Sacha Razmilic.

El jefe comunal, destacó la selección de las zonas beneficiadas que respondió a criterios como la alta presencia de adultos mayores y la relevancia del barrio comercial, una de las áreas más importantes de la ciudad.

Al respecto, el Seremi de Seguridad Pública de la Región de Antofagasta, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente explicó que “gracias a los recursos económicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la comunidad de la Junta de Vecinos Centro, contará con 20 kits de alarmas comunitarias inteligentes que permitirán actuar con mayor rapidez frente a emergencias, reforzando además la coordinación entre la comunidad y las policías frente a la ocurrencia de algún delito contra la propiedad o en los espacios públicos cercanos a las viviendas. Serán 120 hogares con más de ocho mil personas beneficiadas, las que, a partir de hoy, se sentirán más seguras y protegidas“.

Carlos González, presidente de la Junta de Vecinos Número 19 sector centro, explicó que son residentes de años, abarcando desde calle Copiapó hasta Balmaceda, “los delitos más frecuentes en el sector han sido asaltos, robos, sustracción de vehículos e incluso homicidios en lugares donde antes no se pensaba que podían ocurrir, lo que motivó la implementación de esta medida que fue escuchada por las autoridades”.

Por su parte el concejal Patricio Aguirre valoró la iniciativa señalando que “estas alarmas comunitarias son totalmente modernas y responden a lo que la gente necesita. Permiten que los vecinos se comuniquen entre ellos y con las autoridades, como el OS-14, seguridad ciudadana y Carabineros. Felicito a todos quienes hicieron posible este proyecto”.

Con esta acción la municipalidad busca fortalecer la seguridad ciudadana y promover la participación comunitaria, en un esfuerzo conjunto por disminuir la delincuencia en la comuna.

