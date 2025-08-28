Autorizan sistemas de agua potable y aguas servidas: Importante avance mejora la calidad de vida de cerca de 300 personas en Camar

La comunidad atacameña de Camar, ubicada al sureste de San Pedro de Atacama, celebró un hito histórico, la autorización sanitaria de sus sistemas de agua potable y de aguas servidas. Este logro beneficia directamente a unas 300 personas que residen de manera permanente en la localidad y que, hasta ahora, enfrentaban serias limitaciones en el acceso seguro a estos servicios esenciales.

La resolución fue entregada en una ceremonia encabezada por la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, y el delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, quienes destacaron que este avance es fruto de un modelo de trabajo colaborativo entre distintas reparticiones públicas, la empresa privada y la comunidad.

“Lo que culmina hoy con la entrega de estas resoluciones es parte del compromiso de nuestro gobierno con el desarrollo equitativo y sostenible de los territorios, especialmente con las comunidades indígenas que son parte del desarrollo productivo de la región”, señaló la subsecretaria Chahuán.

Un modelo de gestión replicable

El delegado Miguel Ballesteros subrayó que este proyecto es reflejo de la gestión mandatada por el Presidente Gabriel Boric, orientada a agilizar todas las iniciativas asociadas a servicios básicos en comunidades rurales y aisladas.

“Este es un hito muy significativo que esperamos replicar en otras localidades de la provincia de El Loa”, afirmó, destacando que Camar se convierte en la tercera comunidad de la región en contar con ambos sistemas, agua potable y aguas servidas, con resolución sanitaria.

Desde la Seremi de Salud, Alberto Godoy explicó que “lo que logramos es garantizar que tanto el sistema de agua potable como de aguas servidas cumplen con las exigencias normativas. Así cuidamos la salud de la población y entregamos dignidad al territorio”.

Impacto para la comunidad

El presidente de la comunidad atacameña de Camar, Héctor Cruz, expresó que esta autorización abre un nuevo horizonte para el desarrollo local.

“Estamos muy contentos porque esto permitirá que nuestra gente se pueda desarrollar mejor, abrir nuevas oportunidades laborales y Pymes, además de mejorar la educación y la salud dentro de la comunidad”, señaló.

En la misma línea, Javier Silva, gerente de Sustentabilidad y Relacionamiento Comunitario de SQM, recordó que este logro es parte de un proceso más amplio de colaboración:

“Hemos trabajado durante años en diálogo constante con la comunidad, lo que ha permitido concretar obras como la planta fotovoltaica, el centro agrícola-ganadero ambiental y el galpón para forraje e invernadero. Hoy comienza una nueva etapa marcada por mayores oportunidades de negocio y el fortalecimiento de un desarrollo verdaderamente sostenible”.

Seguimiento y continuidad

El seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, adelantó que el MOP, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, mantendrá una asistencia técnica permanente para asegurar la continuidad de los sistemas y apoyar a la comunidad en nuevos proyectos de crecimiento económico.

Con ello, la Mesa de Servicios Básicos transforma el trabajo intersectorial de los últimos años en soluciones concretas, asegurando a Camar un acceso digno a servicios esenciales y abriendo el camino hacia un futuro con más oportunidades y bienestar.