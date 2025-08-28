Sumarios, decomisos e infracciones: Refuerzan fiscalizaciones en Tocopilla y María Elena con operativos multisectoriales

Durante las últimas semanas se han realizado diversos operativos en conjunto en las comunas de Tocopilla y María Elena, los cuales han estado encabezados por la Delegación Presidencial Provincial de Tocopilla junto Carabineros de la Cuarta Comisaría y a las oficinas provinciales de Seremi de Salud y Aduanas. Las instancias han incluido controles vehiculares, controles de identidad, fiscalizaciones a locales de venta de comida y pubs.

María Elena

En primera instancia, que contó con la participación de la Ilustre Municipalidad de María Elena, Seremi de Salud realizó seis fiscalizaciones, 5 carros de venta de comida y un club nocturno, donde se levantaron 6 sumarios sanitarios por infracción a la normativa sanitaria vigente (reglamento Sanitario de los alimentos e Instalaciones de Uso Público), lo que terminó con el decomiso de cerca de 8 kg de alimentos, sumados entre masas de empanadas y salsas de elaboración propia.

Además, Carabineros de la Tenencia de María Elena constató que uno de los locales no contaba con los permisos correspondientes para el expendio de bebidas alcohólicos, lo que terminó con el decomiso de 592 unidades de alcohol de distintos tipos. Por último, junto a Carabineros y Aduanas se realizó una serie de controles vehiculares en el sector de crucero.

El Jefe de Tenencia de María Elena, Teniente Matías Mulato, detalló el procedimiento ejecutado, indicando que “este es un trabajo multisectorial entre Delegación Presidencial Provincial, Seremi de Salud e Ilustre Municipalidad de María Elena, donde se procedió a un local el cual no contaba con las patentes para el expendio de bebidas alcohólicas, por lo que se pudo proceder al decomiso de cerca de 600 unidades bebidas alcohólicas de distinto tipo“.

Tocopilla

Por su parte, en la comuna de Tocopilla, se realizaron rondas preventivas por distintos sectores de la comuna, donde además se llevaron a cabo controles vehiculares, derivando con controles de identidad y una infracción a la ley de tránsito por manejar vehículo motorizado con licencia de conducir vencida a la fecha de control.

Con respecto al trabajo realizado en ambas comunas, la Delegada Presidencial Provincial de Tocopilla, Rachel Cortés Cortés indicó que “este es resultado y el reflejo del trabajo ejecutado por la Mesa de Fiscalización Multisectorial que desarrollamos como agentes del Estado junto a nuestras policías, junto a las Municipalidades y con los Servicios Públicos fiscalizadores. Esto nos permite como Delegación Presidencial de Tocopilla reafirmar el compromiso con nuestros vecinas y vecinas poder llevar más seguridad a cada rincón de cada una de las comunas que pertenecen a nuestra provincia”.