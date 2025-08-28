14.6 C
Antofagasta
Tocopilla

Prohíben funcionamiento de carnicería en Tocopilla tras fiscalización sanitaria

Durante el operativo también se iniciaron tres sumarios sanitarios y se decomisaron 30 kilos de carne en mal estado.

Por Lesly Lara
Tiempo de lectura: 1 min.

Una fiscalización conjunta realizada por la Seremi de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Delegación Presidencial Provincial de Tocopilla culminó con la prohibición de funcionamiento a la carnicería “Hermosilla”, luego de constatarse graves deficiencias sanitarias.

Según informó el seremi de Salud, Alberto Godoy, en el local se detectaron heces de roedor y un congelador descompuesto con carne en su interior, además de verificarse que mantenía vigente una prohibición de funcionamiento anterior que no había sido levantada.

En paralelo, otras dos carnicerías inspeccionadas presentaban irregularidades como lavamanos sin conexión a la red de alcantarillado y malas condiciones de higiene general. En total, se decomisaron 30 kilos de carne con características organolépticas alteradas.

El director (s) del SAG, Hugo Urrutia, explicó que estos operativos forman parte del Programa de Fiestas Patrias, que busca garantizar la inocuidad de los alimentos en una fecha de alta demanda. “Verificamos que los expendios de carnes cumplan con la normativa, mostrando origen, categoría y corte de manera correcta”, señaló.

Por su parte, Belko Caqueo, jefe de oficina (s) del SAG Antofagasta, recordó que en lo que va de 2025 se han realizado 157 fiscalizaciones en supermercados, carnicerías y transporte de carne, cursándose 11 actas de denuncia y citación por infracciones.

