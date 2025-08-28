14.6 C
Antofagasta
Viernes 29 de Agosto del 2025 20:40
Facebook Instagram Twitter
Mejillones

VIDEO | Reducidos con gas pimienta: registran pelea en Plaza de Armas de Mejillones

Un registro ciudadano mostró la pelea entre dos sujetos ocurrida la mañana de este jueves en pleno centro de Mejillones. El hecho generó preocupación entre los transeúntes y terminó con detenidos tras la intervención policial.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: Menos de min.

Lea también:

El Diario de Antofagasta
El Diario de Antofagasta
Noticias de Verdad. DiarioAntofagasta.cl es el medio digital más leído de la región minera de Chile. Noticias, entrevistas, reportajes, fotos, videos, opinión y contenido de Antofagasta, Calama, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Mejillones, Taltal.

La riña ocurrió alrededor de las 10:43 horas de este jueves 28 de agosto en la Plaza de Armas de la comuna, donde ambos involucrados se enfrentaron violentamente a la vista de vecinos y personas que transitaban por el sector.

Hasta el sitio acudió personal de la Tenencia de Carabineros de Mejillones junto a funcionarios de Seguridad Pública Municipal, logrando detener a los involucrados.

El registro audiovisual muestra el momento en que los uniformados reducen a los participantes del altercado, utilizando gas pimienta de manera directa sobre sus rostros para controlar la situación.

Las causas que originaron la pelea aún son materia de investigación.

Deja un comentario

Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro Whatsapp
Artículo anterior
Prohíben funcionamiento de carnicería en Tocopilla tras fiscalización sanitaria
Artículo siguiente
SERNAC demanda colectivamente a CGE por reiterados cortes de luz en Mejillones
Los contenidos de El Diario de Antofagasta se encuentran bajo licencia Creative Commons (CC-BY-NC) salvo donde se indique lo contrario.