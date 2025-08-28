VIDEO | Reducidos con gas pimienta: registran pelea en Plaza de Armas de Mejillones

La riña ocurrió alrededor de las 10:43 horas de este jueves 28 de agosto en la Plaza de Armas de la comuna, donde ambos involucrados se enfrentaron violentamente a la vista de vecinos y personas que transitaban por el sector.

Hasta el sitio acudió personal de la Tenencia de Carabineros de Mejillones junto a funcionarios de Seguridad Pública Municipal, logrando detener a los involucrados.

El registro audiovisual muestra el momento en que los uniformados reducen a los participantes del altercado, utilizando gas pimienta de manera directa sobre sus rostros para controlar la situación.

Las causas que originaron la pelea aún son materia de investigación.