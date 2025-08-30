Actualizan Alerta Temprana Preventiva por vientos en la región de Antofagasta

La Dirección Regional de SENAPRED informó la actualización de la Alerta Temprana Preventiva por viento en la Región de Antofagasta, medida que se mantiene vigente desde el pasado 26 de agosto y que se extenderá mientras lo ameriten las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este fin de semana se esperan vientos moderados a fuertes con desarrollo de viento blanco en la cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera, además de ráfagas en la pampa con probabilidad de tormentas de arena.

Los montos estimados de viento en la zona alcanzarán, entre este sábado 30 y domingo 31 de agosto, 80 y 100 km/h en sectores cordilleranos y de la costa, y hasta 90 km/h en la precordillera. Ante estas condiciones, SENAPRED reforzó el llamado a extremar precauciones, especialmente en zonas de tránsito vehicular y actividades al aire libre.

La entidad recordó que este estado de alerta implica un reforzamiento de la vigilancia, monitoreo y coordinación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), con el fin de actuar de manera oportuna frente a eventuales emergencias que puedan afectar a la población.