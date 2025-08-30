Balance en seguridad: Cifras récord de incautaciones y menos robos de vehículos en la región de Antofagasta

Con la presencia de autoridades y vecinos, el general Cristian Montre Soto entregó la Cuenta Pública de la gestión 2024 desde la 2ª Comisaría de Antofagasta, donde dio a conocer los principales resultados del despliegue policial en la región y los avances registrados en lo que va del 2025.

Durante el 2024, Carabineros realizó más de 518 mil procedimientos, lo que equivale a un promedio de 59 intervenciones por hora. En ese mismo periodo, se registraron 19 mil detenidos, de los cuales un 26% mantenía órdenes de aprehensión vigentes.

Uno de los datos más relevantes fue la incautación de más de 17 toneladas de droga en 2024, cifra que se sumó a las 16 toneladas decomisadas solo en el primer semestre de 2025, lo que marca un récord en la región. A esto se agrega la incautación de más de 10 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando, 370 armas de fuego, miles de municiones y fuegos de artificio.

En materia de robo de vehículos, el general Montre informó que en 2024 se registraron 2.615 casos asociados a delitos contra el parque vehicular. Sin embargo, gracias a controles focalizados en rutas, se logró recuperar 1.497 vehículos, muchos de ellos provenientes de otras regiones. Para este 2025, se destacó una disminución del 20,1% en este tipo de delitos durante el primer semestre, con una baja del 16,5% en robos violentos de automóviles.

“Estos resultados nos demuestran que cuando se actúa con estrategia, coordinación y presencia en terreno, la delincuencia retrocede y la comunidad recupera tranquilidad”, señalaron desde la institución.

El jefe de Zona también resaltó la intervención en campamentos como una herramienta clave de seguridad y cohesión social, junto al trabajo interinstitucional con fiscalía, municipios y organizaciones de la sociedad civil.