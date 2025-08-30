16.6 C
Antofagasta
Domingo 31 de Agosto del 2025 13:20
La Región

Balance en seguridad: Cifras récord de incautaciones y menos robos de vehículos en la región de Antofagasta

La cuenta pública de Carabineros reveló que durante 2024 se incautaron 17 toneladas de droga, mientras que en lo que va de 2025 los delitos contra vehículos han disminuido un 20,1% en la región.

Por El Diario de Antofagasta
Tiempo de lectura: 1 min.
Imagen Referencial
Imagen Referencial - AGENCIA UNO

Con la presencia de autoridades y vecinos, el general Cristian Montre Soto entregó la Cuenta Pública de la gestión 2024 desde la 2ª Comisaría de Antofagasta, donde dio a conocer los principales resultados del despliegue policial en la región y los avances registrados en lo que va del 2025.

Durante el 2024, Carabineros realizó más de 518 mil procedimientos, lo que equivale a un promedio de 59 intervenciones por hora. En ese mismo periodo, se registraron 19 mil detenidos, de los cuales un 26% mantenía órdenes de aprehensión vigentes.

Uno de los datos más relevantes fue la incautación de más de 17 toneladas de droga en 2024, cifra que se sumó a las 16 toneladas decomisadas solo en el primer semestre de 2025, lo que marca un récord en la región. A esto se agrega la incautación de más de 10 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando, 370 armas de fuego, miles de municiones y fuegos de artificio.

En materia de robo de vehículos, el general Montre informó que en 2024 se registraron 2.615 casos asociados a delitos contra el parque vehicular. Sin embargo, gracias a controles focalizados en rutas, se logró recuperar 1.497 vehículos, muchos de ellos provenientes de otras regiones. Para este 2025, se destacó una disminución del 20,1% en este tipo de delitos durante el primer semestre, con una baja del 16,5% en robos violentos de automóviles.

“Estos resultados nos demuestran que cuando se actúa con estrategia, coordinación y presencia en terreno, la delincuencia retrocede y la comunidad recupera tranquilidad”, señalaron desde la institución.

El jefe de Zona también resaltó la intervención en campamentos como una herramienta clave de seguridad y cohesión social, junto al trabajo interinstitucional con fiscalía, municipios y organizaciones de la sociedad civil.

