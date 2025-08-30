13.6 C
Antofagasta
Sábado 30 de Agosto del 2025 10:06
Antofagasta

Incendio en ex vertedero de Antofagasta obliga a extenso despliegue de Bomberos

La emergencia se registra en el ex vertedero La Chimba, donde Bomberos declaró primera alarma debido a la cantidad de recursos requeridos y la extensión del operativo. No hay riesgo de propagación por el momento, pero la labor será prolongada.

Por El Diario de Antofagasta
Imagen referencial de archivo / Nelson Torres

Durante la mañana de este sábado, unidades del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta fueron despachadas hasta la intersección de Abracita y Héroes de la Concepción, debido a una quema de basura en el sector del ex vertedero La Chimba.

La emergencia fue reportada pasadas las 08:30 horas, con el despacho de las unidades B-7, B-10, Z-3 y M-2, inicialmente sin el uso de sirenas. Sin embargo, a las 09:13 horas, la Central de Alarmas declaró primera alarma de incendio, activando un despliegue mayor de recursos en la zona.

Desde Bomberos indicaron que los equipos estarán trabajando en el lugar por varias horas, debido a la magnitud del fuego y las condiciones del terreno.

El incendio ocurre en un punto donde en el pasado ya se han registrado quemas ilegales, contaminación y denuncias por abandono institucional, en un contexto de crisis ambiental que afecta al sector norte de Antofagasta.

