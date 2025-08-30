Fue acribillado a balazos en su BMW: Asesinan a “Baby Bandito”, el chileno detrás de la serie de Netflix sobre el robo del siglo

Durante la madrugada de este sábado, fue asesinado en la comuna de Cerro Navia, Santiago Kevin Olguín Muñoz, conocido como “Baby Bandito”, uno de los participantes del denominado robo del siglo ocurrido en el Aeropuerto de Santiago en 2014.

El hecho se registró en la calle Los Aromos, donde Olguín (32 años) fue interceptado por desconocidos mientras conducía su vehículo BMW acompañado de su pareja, una joven de 25 años. Ambos fallecieron en el lugar producto de múltiples impactos de bala, según informa nuestro medio asociado biobiochile.cl.

“Los impactos balísticos en el vehículo son varios, al igual que en los cuerpos. Estaríamos hablando al menos de unos veinte impactos balísticos”, señaló el fiscal Fernando Anais, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

De robo millonario a serie de Netflix

Kevin Olguín se hizo conocido públicamente por su participación en el millonario asalto a la empresa de valores Brinks, en el Aeropuerto de Santiago, el 12 de agosto de 2014. En aquel entonces, un grupo de individuos logró sustraer más de $6.000 millones, simulando ser trabajadores para vulnerar los sistemas de seguridad y realizar una fuga digna de una película: lanzaron miguelitos, quemaron un vehículo y huyeron sin dejar rastros inmediatos.

Aunque no fue sindicado como uno de los líderes del atraco, Olguín cumplió un rol de apoyo y huyó del país, estableciéndose en Europa bajo una identidad falsa y llevando una vida de lujos. Ropa de marcas como Gucci y Louis Vuitton, arriendos caros en Milán y viajes al Caribe formaron parte de su historial, según revelaron registros de su pareja.

Su historia incluso inspiró la serie “Baby Bandito” producida por Netflix y lanzada en 2020, mezcla de ficción y hechos reales. Sin embargo, el propio Olguín criticó la producción asegurando que “le dieron más color” y distorsionaron su historia.

Caída y extradición

La vida de lujos de “Baby Bandito” llegó a su fin en junio de 2016, cuando fue capturado en Barcelona. Su detención ocurrió durante una redada policial en una fiesta, donde fue identificado por agentes de Interpol tras un control de identidad. En septiembre de ese año fue extraditado a Chile para enfrentar la justicia.

A partir de 2015, los integrantes de la banda comenzaron a ser detenidos. Entre ellos, Alexis Niñoles —líder del grupo— y Fabián Olguín, hermano de Kevin. El caso fue uno de los más mediáticos del país, no solo por la magnitud del botín, sino por la sofisticación del golpe y la posterior vida de los implicados.

Siguió delinquiendo

Olguín formalizado y quedó en prisión preventiva por su participación en el denominado robo de siglo, pero luego sus medidas cautelares fueron modificadas y quedó en libertad.

En 2018 se emitió una nueva orden de detención en su contra. En su poder tenía cargadores de pistola, ocho cartuchos 9 milímetros y otras municiones, según se informó en la época. Finalmente recibió una pena de cuatro años de cárcel.

Cumplida la pena, “Baby Bandito” siguió delinquiendo. A fines de 2021, fue atrapado por el robo de un camión de Chiletabacos, según informó Bío Bío. Tras este hecho, nuevamente, fue dejado en libertad.