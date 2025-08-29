Droga, armas y un vehículo robado: prisión preventiva para policías bolivianos y civil en frontera de Antofagasta

El Juzgado de Garantía de Calama decretó prisión preventiva para seis ciudadanos bolivianos, cinco de ellos identificados como efectivos policiales y un civil, detenidos el pasado domingo en el sector Hito Cajón, frontera con Bolivia, tras ser sorprendidos con droga, armas y municiones en territorio chileno.

Según la Fiscalía, los cinco policías extranjeros se desplazaban en un vehículo Nissan Patrol sin distintivos institucionales, mientras que el civil iba a bordo de una camioneta Toyota que mantenía encargo vigente por robo en Chile. Ambos vehículos quedaron atrapados en la nieve tras ingresar por un paso no habilitado, donde además los imputados habrían realizado disparos y reducido a una persona, a quien esposaron y mantuvieron en la nieve.

Durante el procedimiento, Carabineros de la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama incautó desde la camioneta 499 kilos 850 gramos de marihuana y 73 kilos 750 gramos de pasta base de cocaína, mientras que en el Nissan se encontraron armas de fuego de grueso calibre, municiones, 14 celulares y placas patentes bolivianas.

Formalización e investigación

La Fiscalía formalizó a los cinco policías bolivianos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. En tanto, el civil fue imputado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.

El tribunal decretó prisión preventiva para todos por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 150 días.

Durante la audiencia se presentaron además antecedentes extraídos de los celulares incautados, que darían cuenta de la vinculación de los imputados con actividades ilícitas anteriores.

El Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, recalcó que la causa se persigue como una investigación penal estricta, “Se trata de un procedimiento flagrante frente al cual el Ministerio Público está obligado a actuar, sin importar cargo, función o nacionalidad de los involucrados”, sostuvo.

Por su parte, el general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, explicó que el hallazgo ocurrió en un patrullaje preventivo de soberanía, “en uno de los vehículos se encontró una gran cantidad de droga y en el otro un importante arsenal de armas y municiones”, señaló.

Con esto, se inicia un proceso investigativo que buscará esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la responsabilidad de los imputados en territorio nacional.