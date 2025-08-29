14.6 C
Antofagasta
Viernes 29 de Agosto del 2025
Antofagasta

VIDEO | Camión provocó corte de luz en el sector norte de Antofagasta tras derribar cinco postes

El accidente ocurrió en calle Lapislázuli, a la altura del cementerio Parque del Recuerdo. CGE trabaja en la reposición del suministro.

Un camión derribó al menos cinco postes del tendido eléctrico este viernes 29 de agosto en calle Lapislázuli, en las cercanías del cementerio Parque del Recuerdo, en el sector norte de Antofagasta.

A través de sus redes sociales, CGE informó que este accidente “muestra que la interrupción del suministro eléctrico en la comuna de Antofagasta se debe a que un camión derribó al menos cinco postes en calle Lapislázuli”, confirmando además que brigadas ya se encuentran en el lugar trabajando para reponer el servicio.

El hecho dejó sin suministro eléctrico a más de 3 mil clientes en el sector norte, aunque la compañía señaló que se encuentran avanzando en la reposición paulatina del servicio en distintas áreas.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución por la zona debido a la presencia de personal y maquinaria en faenas de emergencia.

