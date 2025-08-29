Sindicato denuncia despido de 50 trabajadores en Escondida | BHP: empresa responde que fue un ajuste acotado

El Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida denunció este viernes 29 de agosto el despido de más de 50 socios de la organización sindical, notificados bajo el artículo 161 del Código del Trabajo por “necesidades de la empresa”.

En un comunicado público, la directiva sindical señaló que estos despidos se producen apenas un día después de que el presidente de la compañía, Alejandro Tapia, encabezara una charla a jóvenes de liceos técnicos y universitarios en Antofagasta, “entregando ilusiones de empleabilidad mientras por otro lado se lanza a la cesantía a decenas de trabajadores, muchos de ellos formados en esos mismos establecimientos”.

El sindicato acusó además que los despidos se realizan pese a que “la empresa ha celebrado el cumplimiento récord de metas de producción, generando en el año fiscal recientemente concluido miles de millones de dólares en utilidades en su beneficio, lo que evidencia la completa falta de fundamentos“.

En el mismo texto, los trabajadores sostuvieron que la empresa busca “acallar las voces críticas” tras la denuncia sobre incidentes con camiones autónomos, y anunciaron acciones legales y sindicales para impugnar los despidos.

Respuesta de Escondida | BHP

Consultada por Diario Antofagasta, la compañía entregó una declaración en la que sostiene que mantiene “una revisión permanente de sus procesos y recursos para cumplir con los requerimientos operacionales de manera segura y sostenible”.

La minera agregó que se trató de “un proceso de reestructuración en determinadas áreas de la compañía, que implicó una racionalización acotada de puestos de trabajo”, realizado con apego a la normativa y ofreciendo “condiciones de salida y alternativas de reinserción laboral”.

Finalmente, Escondida aseguró que “la operación continúa de forma segura y con normalidad”.