Sismo de mediana intensidad se percibe en Antofagasta y otras zonas del norte del país

Movimiento telúrico alcanzó magnitud 5.9 de acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN) y tuvo su epicentro en el altiplano andino, a 102 kilómetros al sureste de Socaire. Intensidad alcanzó grado V Mercalli en Antofagasta.

Un sismo de mediana intensidad se registró durante la madrugada de este jueves 4 de septiembre en el norte del país, siendo percibido en distintas localidades de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

Según el reporte preliminar del Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 00:10 horas, con una magnitud de 5.9 Mw y una profundidad de 187 kilómetros. El epicentro se localizó en territorio altiplánico, 102 kilómetros al sureste de Socaire, comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.

Intensidades percibidas

De acuerdo a la información entregada por SENAPRED, las intensidades en la escala de Mercalli fueron las siguientes:

Región de Antofagasta

  • Antofagasta: V grados
  • Mejillones: V grados
    Tocopilla: V grados
    San Pedro de Atacama: III grados

Región de Tarapacá

  • Iquique: III grados
  • Alto Hospicio: III grados

Región de Atacama

  • Copiapó: III grados
  • Caldera: III grados
  • Tierra Amarilla: III grados

Sin reportes de daños

Hasta el momento no se han reportado daños a personas, alteración en servicios básicos ni afectación a la infraestructura.

SENAPRED continúa monitoreando la situación en coordinación con las autoridades regionales y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

