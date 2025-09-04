15.6 C
Actualizan cobertura de Alerta Temprana Preventiva por viento en la Región de Antofagasta

La Dirección Meteorológica pronosticó vientos entre normal y moderado con posibilidad de tormentas de arena para este fin de semana en la Región de Antofagasta.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó la modificación de la cobertura de la Alerta Temprana Preventiva Regional por viento, vigente desde el pasado 14 de agosto.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), entre la tarde del viernes 5 y la noche del domingo 7 de septiembre se espera la ocurrencia de viento normal a moderado, con probabilidad de tormentas de arena, en sectores de litoral, precordillera y cordillera de la Región de Antofagasta.

La medida busca reforzar la vigilancia y coordinación de los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres provinciales y comunales, con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas.

SENAPRED llamó a la comunidad a tomar precauciones, como asegurar techumbres, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, evitar realizar trabajos en altura y extremar cuidado en rutas donde pueda verse afectada la visibilidad por levantamiento de polvo o tormentas de arena.

La alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten, mientras los equipos de emergencia y autoridades continúan con el monitoreo permanente en todo el territorio regional.

