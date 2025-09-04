Ad portas de festividad religiosa: Llaman a la precaución en la Ruta B-165 camino a Ayquina ante tramo sin pavimentar

Tras la proyección de aumento de usuarios en las rutas que conectan la localidad de Ayquina, por motivo de la fiesta religiosa que se celebra el 8 de septiembre, las autoridades del MOP realizaron un llamado a la precaución y autocuidado, sobre todo en la Ruta B-165 que posee un tramo de casi un kilómetro sin pavimentación, debido a los daños producidos por las últimas lluvias estivales del invierno altiplánico.



“Inmediatamente después de ocurrida la emergencia en el mes de febrero, Vialidad -a través de la modalidad de Conservación por Administración Directa- logró restituir la transitabilidad en los sectores de la ruta afectados por el frente meteorológico, y ante la proximidad de la Fiesta de Ayquina, generó obras para el tránsito seguro de los usuarios”, explicó el seremi Pedro Barrios, quien agregó que además los trabajos han sido complementados con obras realizadas por el contrato global.



La autoridad también entregó la buena notica respecto al contrato de emergencia que recuperará el estándar del camino, indicando que está adjudicado con una inversión superior a los 4.500 millones de pesos y que iniciará obras en este segundo semestre, con trabajos en sectores de las rutas B-165 y B-169 que conectan a la localidad de Ayquina.



Por su parte, director regional de Vialidad, Félix Gallardo, detalló que “junto con los trabajos de recuperación del tramo comprendido entre los kilómetros 38,900 y 39,800 de la Ruta B-165 -que consideró inicialmente un desvío y posterior reconstrucción del terraplén con base granular- también se realizaron conservaciones en el mes de abril y junio, con el objetivo de mantener el nivel de servicio, y en entre los días 18 al 25 de agosto se realizaron labores de reperfilado y humectación en dicho tramo”, afirmó.

Asimismo, las autoridades recalcaron el llamado de precaución a todos los feligreses que irán a la localidad de Ayquina para que estén atentos a las señaléticas y al camino, tomando en consideración este tramo de la Ruta B-165 que durante los próximos meses será pavimentado.



“Hemos atendido esta ruta inmediatamente después de ocurrida la emergencia e hemos iniciado un contrato para recuperar su estándar y mejorar las obras de saneamiento con infraestructura adecuada para enfrentar los próximos embates de la naturaleza”, puntualizó Barrios.